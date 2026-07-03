Kasaplar Marketlerden Asla Satın Almadıkları 5 Et Çeşidini Açıkladı
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Akşam yemeği için malzeme alışverişi yaparken süpermarketlerin et reyonuna uğramak en pratik ve ekonomik yol gibi görünebilir. Ancak dünyaca ünlü profesyonel kasaplara göre, bu seçenek bazı riskleri barındırıyor.
İşte usta kasapların 'Marketten almayın' dediği 5 et çeşidi ve arkasındaki çarpıcı nedenler...
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1. Kıyma (Yüksek Kontaminasyon Riski)
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2. "Taze" Diye Satılan Balık ve Deniz Ürünleri
3. "21 Gün Dinlendirilmiş" Sığır Eti (Islak Olgunlaştırma Aldatmacası)
4. Kemikli Et Kesimleri (Kemik Ekşimesi Riski)
5. Sakatatlar, Pate ve Terrine Gibi Gurme Ürünler
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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