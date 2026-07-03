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Kasaplar Marketlerden Asla Satın Almadıkları 5 Et Çeşidini Açıkladı

Kasaplar Marketlerden Asla Satın Almadıkları 5 Et Çeşidini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 16:53
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Akşam yemeği için malzeme alışverişi yaparken süpermarketlerin et reyonuna uğramak en pratik ve ekonomik yol gibi görünebilir. Ancak dünyaca ünlü profesyonel kasaplara göre, bu seçenek bazı riskleri barındırıyor.

 İşte usta kasapların 'Marketten almayın' dediği 5 et çeşidi ve arkasındaki çarpıcı nedenler...

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1. Kıyma (Yüksek Kontaminasyon Riski)

1. Kıyma (Yüksek Kontaminasyon Riski)

Çoğu tüketici, köfte veya hamburger yaparken soslar tadını gizlediği için market kıymasını tercih eder. Ancak Kasap Luis Mata, marketlerde satılan sığır ve tavuk kıymalarından uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

  • Market kıymaları, devasa et işleme tesislerinde önceden çekilerek paketlenir. Bu durum, bakterilerin hızla yayılmasına yol açar.

  • Tesislerde en iyi et kesimleri değil, farklı hayvanların kırpıntıları karıştırılır. Gerçek kasaplar ise sadece tek bir kaliteli kas grubunun kırpıntılarını kullanarak kıymanın yağ ve lezzet dengesini anlık olarak kontrol eder.

2. "Taze" Diye Satılan Balık ve Deniz Ürünleri

2. "Taze" Diye Satılan Balık ve Deniz Ürünleri

Süpermarketlerin deniz ürünleri reyonundaki 'taze' etiketleri çoğunlukla gerçeği yansıtmadığı iddia ediliyor.

Baş Kasap Rusty Bowers, bu konuda altın bir kural paylaşıyor: “Eğer plajdan o dükkana arabayla 20 dakikada gidemiyorsanız, deniz ürününü taze reyonundan değil, dondurulmuş bölümünden alın.”

Denizden çıkarılır çıkarılmaz teknede şoklanan dondurulmuş ürünler, günlerce market tezgahında bekleyen ve tazeliğini yitiren 'sözde taze' balıklardan çok daha sağlıklı ve lezzetlidir.

3. "21 Gün Dinlendirilmiş" Sığır Eti (Islak Olgunlaştırma Aldatmacası)

3. "21 Gün Dinlendirilmiş" Sığır Eti (Islak Olgunlaştırma Aldatmacası)

Et severlerin gözdesi olan dinlendirilmiş (olgunlaştırılmış) etler, marketlerde büyük bir pazarlama taktiğine dönüşmüş durumda.

Baş Kasap Rich Silverman, süpermarketlerin gerçek 'kuru olgunlaştırma' (dry-aged) yapacak bütçesi, alanı ve ekipmanı olmadığını söylüyor.

  • Marketler eti plastik bir pakete koyup 'ıslak dinlendirme' yapar. Nem etin içinde hapsolur. Pişirirken bu nem eti içeriden buharlaştırır ve sert, çiğnenmesi zor bir et elde edersiniz.

  • Gerçek kasaplar eti kemiğiyle karkas olarak asar ve kuru hava ile dinlendirir. Nem uçtuğu için et lokum gibi yumuşar ve gerçek lezzeti ortaya çıkar.

4. Kemikli Et Kesimleri (Kemik Ekşimesi Riski)

4. Kemikli Et Kesimleri (Kemik Ekşimesi Riski)

Kemikli etler haşlama ve et suyu için harikadır ancak market raflarında büyük bir risk taşırlar. Kasap Jerry Rempe, marketlerin soğutma sistemlerinin her pakete eşit derecede hızlı ulaşamadığını belirtiyor.

  • Kemik etin pH dengesini etkiler. Isı hassasiyeti tam ayarlanmamış market dolaplarında bekleyen kemikli etlerde hızla bakteriler ürer. Bu durum ette kötü koku, yapışkan bir doku ve renk değişimine (kemik ekşimesine) neden olur.

KEMİK EKŞİMESİ BELİRTİLERİ

  • Ette hissedilen organik asit kaynaklı ekşi koku 

  • Yüzeyde oluşan yapışkan tabaka 

  • Kemik çevresinde morarma ve renk değişimi

5. Sakatatlar, Pate ve Terrine Gibi Gurme Ürünler

5. Sakatatlar, Pate ve Terrine Gibi Gurme Ürünler

Ciğer, böbrek gibi sakatatlar ile ev yapımı şarküteri ürünleri (pate, terrine) kesinlikle uzmanlık gerektirir.

  • Kasap Rosangela Teodoro, bu ürünlerin bozulmasını önlemek için sabit sıcaklık ve özel ekipman gerektiğini, marketlerin bu hijyenik uzmanlığa sahip olmadığını vurguluyor.

  • Şef Jeanne Oleksiak ise marketlerde sakatata talep az olduğu için bu ürünlerin dondurucudan dondurucuya taşınarak aylarca bekletildiğini, bu yüzden tazeliğini tamamen kaybettiğini hatırlatıyor.

Özetle: Neden Kasap?

Uzmanlar, özel kasapların toprağa ve hayvana iyi bakan küçük çiftliklerle çalıştığını, bu yüzden ürünlerinin daha pahalı olduğunu ancak sağlık, hijyen ve lezzet açısından paranızın tam karşılığını verdiğini belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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