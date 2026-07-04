Kabin Ekibinin Her Yolcunun Bilmesini İstediği Hayati Bilgiler

Uçak kapısından adım attığınız an, kabin görevlileri sizi değerlendirmeye başlar; ancak bu değerlendirme göründüğü kadar yüzeysel değildir. Havacılık güvenliği eğitimlerinin merkezinde 'yolcu profili okuma' yer alır ve çalışanlar bu beceriyi yıllarca uygular. Kabin ekiplerinin her yolcuyla paylaşmak isteyeceği bilgiler ise hem güvenliği hem de konfor ve nezaketi içeriyor.

İşte kabin görevlilerinin her yolcunun bilmesini istediği seyahat sırları...

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