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Kabin Ekibinin Her Yolcunun Bilmesini İstediği Hayati Bilgiler

Kabin Ekibinin Her Yolcunun Bilmesini İstediği Hayati Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 12:01
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Uçak kapısından adım attığınız an, kabin görevlileri sizi değerlendirmeye başlar; ancak bu değerlendirme göründüğü kadar yüzeysel değildir. Havacılık güvenliği eğitimlerinin merkezinde 'yolcu profili okuma' yer alır ve çalışanlar bu beceriyi yıllarca uygular. Kabin ekiplerinin her yolcuyla paylaşmak isteyeceği bilgiler ise hem güvenliği hem de konfor ve nezaketi içeriyor.

İşte kabin görevlilerinin her yolcunun bilmesini istediği seyahat sırları...

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1. Kabin Görevlilerinin Yolcuları İncelemesi

1. Kabin Görevlilerinin Yolcuları İncelemesi

Uçağa biniş esnasında kabin ekibinin sizi süzmesi sadece bir 'hoş geldiniz' karşılaması değildir. Ekip; acil bir durumda yardım alabilecekleri güçlü/asker/sağlıkçı yolcuları, sarhoş veya agresif yolcuları, hareket kabiliyeti kısıtlı olanları veya uçuş korkusu olan kişileri saptamak için her yolcuyu gözlemler.

2. Emniyet kemeri ışığı sönse bile kemerinizi bağlı tutun.

2. Emniyet kemeri ışığı sönse bile kemerinizi bağlı tutun.

İkinci ve en önemli bilgi: emniyet kemeri göstergesi söndükten sonra bile kemerinizi takılı tutun. Türbülans önceden tahmin edilemez ve kabin ekiplerinin en çok korktuğu kazaların büyük çoğunluğu ani türbülanstan kaynaklanıyor. FAA verilerine göre türbülans kaynaklı yaralanmaların önemli bir bölümü emniyet kemeri takmayan yolcularda meydana geliyor. Bu nedenle kabin görevlileri, yolcuların yatay konumda bile kemerle uçmasını tavsiye eder.

Kabin ekibinin yolculardan istediği davranışlar nelerdir?

Kabin ekibinin yolculardan istediği davranışlar nelerdir?

Kabin görevlilerinin neredeyse tamamı birkaç davranışın seyahati herkes için çok daha iyi kılacağını söylüyor: kulaklıkla konuşmak yerine kulaklığı çıkarıp konuşmak, servis sırasında aktif ilgi göstermek yerine koltuğa geri yaslanmak, gerekmedikçe ayakkabısız koridora çıkmamak (tahliye durumunda kırık cam ve metal parçaları zeminde olabilir) ve hostes düğmesine sırf merakla basmamak. Ayrıca kabin ekibi içecek servisi sırasında isteklerinizi tek seferde topluca belirtmenizi takdir eder; her geçişte ayrı bir talep seyir akışını ciddi biçimde zorlaştırır.

Acil çıkış sırası neden bu kadar önemli?

Acil çıkış sırası neden bu kadar önemli?

İstatistiklere göre acil çıkış kapısına yakın oturan yolcuların tahliye sürecinde hayatta kalma oranı önemli ölçüde yüksek. University of Greenwich araştırmacılarının hayatta kalan yolcu ifadelerine dayanan çalışması uçakta güvende kalmak için çıkış noktasından en fazla beş sıra uzakta oturmanın avantaj yarattığını buldu. Kabin görevlileri, acil çıkış sırasında görev alan yolculardan süreci gerçekten anlayıp anlamadıklarını teyit etmelerini ve okuma yerine ekiple göz teması kurarak dinlemelerini ister.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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