Kabin Ekibinin Her Yolcunun Bilmesini İstediği Hayati Bilgiler
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Uçak kapısından adım attığınız an, kabin görevlileri sizi değerlendirmeye başlar; ancak bu değerlendirme göründüğü kadar yüzeysel değildir. Havacılık güvenliği eğitimlerinin merkezinde 'yolcu profili okuma' yer alır ve çalışanlar bu beceriyi yıllarca uygular. Kabin ekiplerinin her yolcuyla paylaşmak isteyeceği bilgiler ise hem güvenliği hem de konfor ve nezaketi içeriyor.
İşte kabin görevlilerinin her yolcunun bilmesini istediği seyahat sırları...
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1. Kabin Görevlilerinin Yolcuları İncelemesi
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2. Emniyet kemeri ışığı sönse bile kemerinizi bağlı tutun.
Kabin ekibinin yolculardan istediği davranışlar nelerdir?
Acil çıkış sırası neden bu kadar önemli?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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