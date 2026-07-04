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Yaşam
Başkasının Evinde Asla Dokunmamanız Gereken 5 Şey

Başkasının Evinde Asla Dokunmamanız Gereken 5 Şey

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 11:01
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Bir başkasının evine girerken fark etmeden çiğnediğimiz sınırlar, ev sahibini gerçekten rahatsız edebilir. Kültürel ve bireysel sınırlar değişse de görgü uzmanları bu konuda bazı evrensel ilkeler belirlemiştir. Araştırmalara göre ev ziyaretlerinde en sık yaşanan gerilimin büyük çoğunluğu, misafirlerin ev sahibinin özel alanlarına izinsiz girmesinden kaynaklanıyor.

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İzinsiz Başkasının Dolabına Bakmak

İzinsiz Başkasının Dolabına Bakmak

Bir misafirin dolabı veya çekmeceleri açması, ev sahibinin mahremiyetine yapılan ciddi bir müdahaledir. Birinin evinin hangi bölümünün sizinle paylaşılacağını yalnızca ev sahibi belirler. Bu sınır, çok yakın bir arkadaşın evi olsa bile geçerliliğini korur. İzinsiz dolap açmanın en çok şikâyet edilen misafir davranışları arasında yer aldığı aktarılıyor. Merak ettiğiniz bir şey için sormak her zaman daha doğru bir tercih olacaktır.

İlaçlar ve Kişisel Eşyaları Karıştırmak

İlaçlar ve Kişisel Eşyaları Karıştırmak

Banyo dolabındaki ilaçlara, reçetelere ya da sağlık ürünlerine bakmak hem ciddi bir gizlilik ihlali hem de etik dışı bir davranıştır. Bir kişinin sağlık bilgileri, paylaşmaması halinde kesinlikle onun özel bilgisi olarak kalır. Banyo kullandıktan sonra kabini kapatmak ve yalnızca gerekli alana dokunmak temel bir kuraldır.

Evcil Hayvana İzinsiz Yemek Vermek

Evcil Hayvana İzinsiz Yemek Vermek

Ev sahibinin köpeğini ya da kedisini izinsiz beslemek, kucağa almak veya dışarıya götürmek ciddi sonuçlar doğurabilir. Bazı hayvanların diyet kısıtlamaları, sağlık sorunları veya yabancılara karşı uyarı davranışları olabilir. Hayvanlarla ilk karşılaşmada ev sahibinin talimatlarını beklemek hem güvenlik hem de hayvanın refahı açısından zorunludur. İzin almak, hayvanı seven birinin de göstereceği en doğal nezakettir.

Çocukların Odaları ve Oyuncaklarına Dokunmak

Çocukların Odaları ve Oyuncaklarına Dokunmak

Ev sahibinin çocuğuna ait oyuncakları, kitapları ya da eşyaları onun izni olmadan dokunmak, hem çocuğun hem de ebeveynin sınırlarını ihlal eder. Çocuklar kendi nesnelerine özel anlam yükler ve bir yabancının onları alması veya yerini değiştirmesi stres yaratabilir. Uzmanlar özellikle bebek eşyalarına ve yatak odasına girişte daima izin istenmesini tavsiye ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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