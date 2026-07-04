Başkasının Evinde Asla Dokunmamanız Gereken 5 Şey

Bir misafirin dolabı veya çekmeceleri açması, ev sahibinin mahremiyetine yapılan ciddi bir müdahaledir. Birinin evinin hangi bölümünün sizinle paylaşılacağını yalnızca ev sahibi belirler. Bu sınır, çok yakın bir arkadaşın evi olsa bile geçerliliğini korur. İzinsiz dolap açmanın en çok şikâyet edilen misafir davranışları arasında yer aldığı aktarılıyor. Merak ettiğiniz bir şey için sormak her zaman daha doğru bir tercih olacaktır.