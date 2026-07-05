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Yollara Zeytin Çekirdekleri Serpmeye Başladılar

Yollara Zeytin Çekirdekleri Serpmeye Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 09:43
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Geleneksel, yüksek karbon salınımlı asfalt dönemini kapatacak çevre devrimi İspanya'dan geldi. Akdeniz'in kalbi Barselona, 2026 yılı itibarıyla sokaklarını zeytin çekirdeği ve ağaç atıklarından üretilen yenilikçi bir malzeme olan 'biyokömürlü asfalt' ile kaplamaya başlıyor. Bu teknoloji sayesinde caddeler artık sadece ulaşım yolu değil, karbon depolayan devasa kentsel alanlara dönüşecek.

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Geleneksel yol yapımı, yüksek enerji gerektiren süreçleri nedeniyle şehirlerin karbondan arındırılması en zor alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Geleneksel yol yapımı, yüksek enerji gerektiren süreçleri nedeniyle şehirlerin karbondan arındırılması en zor alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Ancak Barselona'nın bu yeni projesi ezber bozuyor:

  • Çevresel Mucize: Asfalt karışımındaki geleneksel mineral dolgu maddesinin yerine, organik atıklardan elde edilen karbon zengini biyokömür ekleniyor.

  • Sonuç: İlk verilere göre bu değişim, yol yapımının karbon ayak izini %76'ya varan oranda azaltıyor.

  • Karbon Yakalama: Bitki atıklarının ayrışması veya yakılmasıyla havaya karışacak olan karbon, asfaltın içine hapsedilerek yolun ömrü boyunca kilitli kalıyor.

Projenin ilk büyük ölçekli saha testi, Barselona'nın ünlü Eixample bölgesindeki Cerdà Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.

Projenin ilk büyük ölçekli saha testi, Barselona'nın ünlü Eixample bölgesindeki Cerdà Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 2.000 metrekarelik bir alanda uygulanan bu pilot proje; Barselona Şehir Konseyi, BIT Habitat vakfı ve Sorigué grubunun teknik ekiplerini bir araya getirdi.

Teknik ekipler, zeytin çekirdeği ve çam atıklarından üretilen bu yeni asfaltın yoğun trafiğe dayanıklılığını, mekanik direncini, termal davranışını ve zamana karşı aşınma süresini anlık olarak izleyecek.

Özellikle zeytinyağı üretiminin merkez üssü olan Akdeniz havzasında, düşük ticari değere sahip tarımsal ve ormancılık atıkları bu proje sayesinde altın değerinde bir kentsel altyapı malzemesine dönüşüyor.

Özellikle zeytinyağı üretiminin merkez üssü olan Akdeniz havzasında, düşük ticari değere sahip tarımsal ve ormancılık atıkları bu proje sayesinde altın değerinde bir kentsel altyapı malzemesine dönüşüyor.

Barselona'nın 2026'daki bu pratik deneyi, karbon hedeflerine ulaşmak isteyen diğer dünya şehirleri için de önemli bir referans kaynağı olacak. Eğer Cerdà Caddesi'ndeki testler başarıyla sonuçlanırsa, şehir yönetimi bu biyokömürlü asfaltı gelecekteki tüm yol çalışmalarında standart hale getirmeyi planlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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