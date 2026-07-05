Yollara Zeytin Çekirdekleri Serpmeye Başladılar
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Geleneksel, yüksek karbon salınımlı asfalt dönemini kapatacak çevre devrimi İspanya'dan geldi. Akdeniz'in kalbi Barselona, 2026 yılı itibarıyla sokaklarını zeytin çekirdeği ve ağaç atıklarından üretilen yenilikçi bir malzeme olan 'biyokömürlü asfalt' ile kaplamaya başlıyor. Bu teknoloji sayesinde caddeler artık sadece ulaşım yolu değil, karbon depolayan devasa kentsel alanlara dönüşecek.
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Geleneksel yol yapımı, yüksek enerji gerektiren süreçleri nedeniyle şehirlerin karbondan arındırılması en zor alanlarından biri olarak kabul ediliyor.
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Projenin ilk büyük ölçekli saha testi, Barselona'nın ünlü Eixample bölgesindeki Cerdà Caddesi'nde gerçekleştiriliyor.
Özellikle zeytinyağı üretiminin merkez üssü olan Akdeniz havzasında, düşük ticari değere sahip tarımsal ve ormancılık atıkları bu proje sayesinde altın değerinde bir kentsel altyapı malzemesine dönüşüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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