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Yaşam
Granit Kayalardan Yatak Yaptı, 600 Denemede Tamamladı

Granit Kayalardan Yatak Yaptı, 600 Denemede Tamamladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 11:57
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YouTube’un sevilen içerik üreticilerinden Bonus Bolts kanalı, marangozluk ve taş ustalığını bir araya getiren sıra dışı bir projeye imza attı. Evinin ek binasındaki bodrum katı için granit kayalardan ve 20 yıllık manuel testereyle kestiği sedir kirişlerden bir yatak inşa eden ustanın videosu, kısa sürede 437 binden fazla izlenerek büyük ilgi topladı.

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Sıradan mobilyaların ve seri üretimin aksine, içinde hazır alınmış tek bir vidanın bile bulunmadığı bu proje; sabır, inatçılık ve el emeğinin adeta bir anıtı niteliğinde.

Sıradan mobilyaların ve seri üretimin aksine, içinde hazır alınmış tek bir vidanın bile bulunmadığı bu proje; sabır, inatçılık ve el emeğinin adeta bir anıtı niteliğinde.

48 dakikayı aşan video belgeselde, bir mobilyanın doğayla uyum içinde nasıl sıfırdan var edildiği tüm detaylarıyla gözler önüne seriliyor. Projenin en dikkat çekici yönü, alışılmış yatak tasarımlarını tamamen tersine çevirmesi. Yatak iskeletini gizlemek yerine granit kayaları odanın odak noktası haline getiren Bonus Bolts, devasa blokları milimetre milimetre sürükleyerek yatağın dört köşesine yerleştirdi.

Mühendislerin de onaylayacağı bir mantıkla seçilen granit; ahşap yatakların en büyük düşmanları olan gıcırdama, nemden dolayı deforme olma ve termit (beyaz karınca) sorunlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Normal mobilyalarda taşınması zor bir dezavantaj olan ağırlık, bu projede sarsılmaz bir avantaja dönüşüyor. Kayaya sabitlenen ve genleşme ankrajlarıyla betona vidalanan bu yatağın, on yıllar geçse bile yerinden oynaması imkansız görünüyor.

Projeyi benzersiz kılan bir diğer unsur ise taş ile ahşabın birleştiği noktadaki ince işçilik.

Projeyi benzersiz kılan bir diğer unsur ise taş ile ahşabın birleştiği noktadaki ince işçilik.

Kayalarda açılan çentiklere, yaklaşık 15 x 15 santimetre (6 x 6 inç) ölçülerindeki sağlam sedir kirişler yerleştirildi. Sedir ağacının uzun lifli ve kesime dirençli yapısı nedeniyle sadece çerçevedeki karmaşık oyma işlemleri bile saatler sürdü. Yaratıcı, montaj sırasında oluşan küçük bir kesim hatasını ise iki adet zımparalanmış takozla kapatarak ev yapımı pratik bir çözüm üretti.

Yatağın iki yanındaki komodinler, hazır mobilyalar yerine kayanın doğal yapısıyla bütünleşen raflardan oluşuyor. Yatağın yüksek tarafında kayaya bir yarık açılıp ahşap tahta içeri sürülürken, alçak tarafta graniti kırma riskine karşı ahşap malzeme taşın şekline göre oyuldu. Ahşabın kayaya her noktada kusursuz şekilde değmesi için tam 600 kez deneme yapıldı, yüksek noktalar işaretlenip tekrar yontuldu.

Yatak odasının zemini de bu özel tasarıma uygun şekilde yenilendi.

Yatak odasının zemini de bu özel tasarıma uygun şekilde yenilendi.

Beton zemin; asit yıkama, astar ve kırmızımsı pişmiş toprak boya katmanlarından oluşan çok aşamalı bir süreçle boyandı. Ağır granit blokların yeni boyanmış zemine zarar vermemesi için önce taşlar içeri taşındı, ardından zemin boyandı. Kanal sahibinin özeleştiri olarak paylaştığı tek detay ise taban ahşabının taşlara birleştirilmeden önce boyanmasının daha pratik olacağı yönündeki 'geleceğe not' oldu.

King size (yaklaşık 2x2 metre) yatak ölçülerine göre milimetrik boşluklarla inşa edilen yatağın tabanında, daha önce geçici zemin kaplaması olarak kullanılan 3 santimetrelik artan kontrplaklar değerlendirildi. 'Nasılsa kimse yatağın altını görmeyecek' diyerek çıtaları verniklemekten vazgeçen YouTuber, dürüst ve pratik bir marangozluk yaklaşımı sergiledi.

Projede kullanılan hiçbir malzeme kereste deposundan satın alınmadı. Bölgedeki fırtınalarda devrilen ve yakacak odun olmak üzere olan yerel sedir ağaçları, ustanın 20 yılı aşkın süredir kullandığı motorlu bıçağa sahip manuel kereste testeresiyle elle kesildi. Kanalda ayrıca, testere bıçağının sökülmeden nasıl bileneceğine dair teknik ipuçları da paylaşıldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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