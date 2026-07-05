Granit Kayalardan Yatak Yaptı, 600 Denemede Tamamladı
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YouTube’un sevilen içerik üreticilerinden Bonus Bolts kanalı, marangozluk ve taş ustalığını bir araya getiren sıra dışı bir projeye imza attı. Evinin ek binasındaki bodrum katı için granit kayalardan ve 20 yıllık manuel testereyle kestiği sedir kirişlerden bir yatak inşa eden ustanın videosu, kısa sürede 437 binden fazla izlenerek büyük ilgi topladı.
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Sıradan mobilyaların ve seri üretimin aksine, içinde hazır alınmış tek bir vidanın bile bulunmadığı bu proje; sabır, inatçılık ve el emeğinin adeta bir anıtı niteliğinde.
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Projeyi benzersiz kılan bir diğer unsur ise taş ile ahşabın birleştiği noktadaki ince işçilik.
Yatak odasının zemini de bu özel tasarıma uygun şekilde yenilendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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