Granit Kayalardan Yatak Yaptı, 600 Denemede Tamamladı

48 dakikayı aşan video belgeselde, bir mobilyanın doğayla uyum içinde nasıl sıfırdan var edildiği tüm detaylarıyla gözler önüne seriliyor. Projenin en dikkat çekici yönü, alışılmış yatak tasarımlarını tamamen tersine çevirmesi. Yatak iskeletini gizlemek yerine granit kayaları odanın odak noktası haline getiren Bonus Bolts, devasa blokları milimetre milimetre sürükleyerek yatağın dört köşesine yerleştirdi.

Mühendislerin de onaylayacağı bir mantıkla seçilen granit; ahşap yatakların en büyük düşmanları olan gıcırdama, nemden dolayı deforme olma ve termit (beyaz karınca) sorunlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Normal mobilyalarda taşınması zor bir dezavantaj olan ağırlık, bu projede sarsılmaz bir avantaja dönüşüyor. Kayaya sabitlenen ve genleşme ankrajlarıyla betona vidalanan bu yatağın, on yıllar geçse bile yerinden oynaması imkansız görünüyor.