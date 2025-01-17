Ece Üner İhracı İstenen Teğmenlerimiz Hakkında Konuştu: "Vatan Toprağına Uzanacak Ellere Çekilmiş O Kılıçlar"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerçekleştirilen kılıçlı yemin krize dönüştü. Kılıçlı yeminin ardından birçok teğmen ve askeri personel disiplin kuruluna sevk edildi. 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma' cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen askeri personellerimiz geçtiğimiz gün savunmalarını yaptı. Teğmen Ebru Eroğlu, 'Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk'ün önce sıra arkadaşı, sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz şüphesiz' ifadelerini kullandı.