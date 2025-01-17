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Ece Üner İhracı İstenen Teğmenlerimiz Hakkında Konuştu: "Vatan Toprağına Uzanacak Ellere Çekilmiş O Kılıçlar"

Ece Üner İhracı İstenen Teğmenlerimiz Hakkında Konuştu: "Vatan Toprağına Uzanacak Ellere Çekilmiş O Kılıçlar"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2025 - 21:50

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerçekleştirilen kılıçlı yemin krize dönüştü. Kılıçlı yeminin ardından birçok teğmen ve askeri personel disiplin kuruluna sevk edildi. 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma' cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen askeri personellerimiz geçtiğimiz gün savunmalarını yaptı. Teğmen Ebru Eroğlu, 'Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk'ün önce sıra arkadaşı, sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz şüphesiz' ifadelerini kullandı.

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Hemen hemen gündeme dair her konuda, yaptığı konuşmalarla adeta tokat etkisi yaratan Ece Üner, teğmenlerimiz hakkında da konuştu.

Hemen hemen gündeme dair her konuda, yaptığı konuşmalarla adeta tokat etkisi yaratan Ece Üner, teğmenlerimiz hakkında da konuştu.

Sözlerine Ebru Eroğlu'nun savunması ile başlayan Üner, "Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, milletin namus ve şerefine, vatan toprağına uzanacak ellere çekilmiş o kılıçlar." dedi

Sözlerine Ebru Eroğlu'nun savunması ile başlayan Üner, "Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, milletin namus ve şerefine, vatan toprağına uzanacak ellere çekilmiş o kılıçlar." dedi

İşte o sözler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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