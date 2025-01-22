Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Nevşin Mengü'nün Hacı Sabancı Olayı ile İlgili Sözleri Beğeni Topladı:"Bu Servetin İçinde Bu Ne Vizyonsuzluk?"

Nevşin Mengü'nün Hacı Sabancı Olayı ile İlgili Sözleri Beğeni Topladı:"Bu Servetin İçinde Bu Ne Vizyonsuzluk?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.01.2025 - 18:48 Son Güncelleme: 22.01.2025 - 19:06

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda ülkemizin gündemini meşgul eden konulardan biri de, hiç şüphesiz, Hacı Sabancı meselesi. F.D. isimli bir kadın, oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş ve babalık davası açmıştı. Sabancı ailesinin kesin bir dille reddettiği olayda DNA sonucu gündeme bomba gibi düştü ve çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğu kesinleşti. 2017'den beri birlikte olduğu ve 2021'de dünyaevine girdiği Nazlı Sabancı'nın eşinin yanında olması da herkesi şoke eden bir başka detay oldu. Gazeteci Nevşin Mengü de Youtube kanalında yaptığı programda bu konuyu ele aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mengü, bu kadar servete sahip olup herhangi bir proje geliştirmeyen Hacı ve Hakan Sabancı'yı eleştirdi.

Mengü, bu kadar servete sahip olup herhangi bir proje geliştirmeyen Hacı ve Hakan Sabancı'yı eleştirdi.

Jeff Bezos, Elon Musk gibi isimleri örnek gösteren Nevşin Mengü, sürekli magazin figürü olarak karşımıza çıkan Hacı ve Hakan Sabancı'ya "vizyonsuz" dedi.

Jeff Bezos, Elon Musk gibi isimleri örnek gösteren Nevşin Mengü, sürekli magazin figürü olarak karşımıza çıkan Hacı ve Hakan Sabancı'ya "vizyonsuz" dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın