Nevşin Mengü'nün Hacı Sabancı Olayı ile İlgili Sözleri Beğeni Topladı:"Bu Servetin İçinde Bu Ne Vizyonsuzluk?"

Son zamanlarda ülkemizin gündemini meşgul eden konulardan biri de, hiç şüphesiz, Hacı Sabancı meselesi. F.D. isimli bir kadın, oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş ve babalık davası açmıştı. Sabancı ailesinin kesin bir dille reddettiği olayda DNA sonucu gündeme bomba gibi düştü ve çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğu kesinleşti. 2017'den beri birlikte olduğu ve 2021'de dünyaevine girdiği Nazlı Sabancı'nın eşinin yanında olması da herkesi şoke eden bir başka detay oldu. Gazeteci Nevşin Mengü de Youtube kanalında yaptığı programda bu konuyu ele aldı.
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Mengü, bu kadar servete sahip olup herhangi bir proje geliştirmeyen Hacı ve Hakan Sabancı'yı eleştirdi.
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Jeff Bezos, Elon Musk gibi isimleri örnek gösteren Nevşin Mengü, sürekli magazin figürü olarak karşımıza çıkan Hacı ve Hakan Sabancı'ya "vizyonsuz" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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