Nevşin Mengü'nün Hacı Sabancı Olayı ile İlgili Sözleri Beğeni Topladı:"Bu Servetin İçinde Bu Ne Vizyonsuzluk?"

Son zamanlarda ülkemizin gündemini meşgul eden konulardan biri de, hiç şüphesiz, Hacı Sabancı meselesi. F.D. isimli bir kadın, oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmiş ve babalık davası açmıştı. Sabancı ailesinin kesin bir dille reddettiği olayda DNA sonucu gündeme bomba gibi düştü ve çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğu kesinleşti. 2017'den beri birlikte olduğu ve 2021'de dünyaevine girdiği Nazlı Sabancı'nın eşinin yanında olması da herkesi şoke eden bir başka detay oldu. Gazeteci Nevşin Mengü de Youtube kanalında yaptığı programda bu konuyu ele aldı.