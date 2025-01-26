Üşenmeyip Buldu: Yüksek Binalardan Aşağı Sarktığı Videolar Çeken Gencin Sırrı Çözüldü

Yüksek binalardan herhangi bir güvenlik önlemi olmadan sarktığı videolar çeken gencin paylaşımlarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi kullandığı kusursuz açı sayesinde videolarından asla şüphe etmememizi sağlamıştı. Fakat elbette pek çok kişinin aklında soru işaretleri de vardı. Videoları, özellikle genç yaştaki izleyiciler için tetikleyici olabileceğinden tepki de çekiyordu.Aslında durumun hiç de görüldüğü gibi olmadığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'saniyebey' isimli sosyal medya kullanıcısı, gencin videolarını inceleyerek çevresindeki yapıları tespit etti ve videolardaki binayı buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binaya ulaştığında ise gerçek ortaya çıktı. Gencin videolarını çektiği duvarın, inşaatın en üst katındaki tek katlık bir yapı olduğu görüldü.
İşte o video;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın