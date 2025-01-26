Üşenmeyip Buldu: Yüksek Binalardan Aşağı Sarktığı Videolar Çeken Gencin Sırrı Çözüldü

Yüksek binalardan herhangi bir güvenlik önlemi olmadan sarktığı videolar çeken gencin paylaşımlarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi kullandığı kusursuz açı sayesinde videolarından asla şüphe etmememizi sağlamıştı. Fakat elbette pek çok kişinin aklında soru işaretleri de vardı. Videoları, özellikle genç yaştaki izleyiciler için tetikleyici olabileceğinden tepki de çekiyordu.Aslında durumun hiç de görüldüğü gibi olmadığı ortaya çıktı.