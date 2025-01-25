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Balık Elini Kaptı! Bir Kadın Balığa Yiyecek Uzattığı Anları Kaydetmek İsterken Az Daha Elinden Oluyordu

Balık Elini Kaptı! Bir Kadın Balığa Yiyecek Uzattığı Anları Kaydetmek İsterken Az Daha Elinden Oluyordu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 23:38

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Sosyal medya platformları, insanların tam zamanlı mesleği haline geldi. Bu durum, en çarpıcı ve dikkat çekici içerikleri oluşturma çabasını beraberinde getirdi. Bu durum, adeta bir rekabete dönüştü. İnsanlar, bu rekabetin zirvesine çıkmak için, ne yazık ki, kimi zaman kendi güvenliklerini bile tehlikeye atabiliyorlar. Bu durum, sosyal medya kullanımının getirdiği riskleri de sorgulatıyor.

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Bir kadın, elindeki sosisi balığa yedirdiği anları kaydetmek istedi.

Bir kadın, elindeki sosisi balığa yedirdiği anları kaydetmek istedi.

Bir anda kolunu balığa kaptırınca neye uğradığını şaşıran kadın, durumu ucuz atlattı.

Bir anda kolunu balığa kaptırınca neye uğradığını şaşıran kadın, durumu ucuz atlattı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Turgut Güler

Az kalsın ömründen kefilsiz kredi çekiyordu balık arkadaş, tehlikeyi %70 indirimle atlattın 😄