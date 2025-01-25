Balık Elini Kaptı! Bir Kadın Balığa Yiyecek Uzattığı Anları Kaydetmek İsterken Az Daha Elinden Oluyordu

Sosyal medya platformları, insanların tam zamanlı mesleği haline geldi. Bu durum, en çarpıcı ve dikkat çekici içerikleri oluşturma çabasını beraberinde getirdi. Bu durum, adeta bir rekabete dönüştü. İnsanlar, bu rekabetin zirvesine çıkmak için, ne yazık ki, kimi zaman kendi güvenliklerini bile tehlikeye atabiliyorlar. Bu durum, sosyal medya kullanımının getirdiği riskleri de sorgulatıyor.