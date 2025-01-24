Arkadaşlarının Ailelerinden İzin Almak İçin Detaylı Sunum Hazırlayan Genç Kızın Yaratıcılığı Beğeni Topladı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cerenmissya/v...
Özellikle gençlik dönemlerinde, arkadaşlarla geçirilen zamanın tadı bir başkadır. Bu süreçte, arkadaşlarının evinde konaklamak, gençlerin en büyük zevklerinden biridir. Ancak, bu durum her zaman aileler tarafından olumlu karşılanmaz. Arkadaş evlerinde geçirilen bu süreçler, gençler için eğlenceli ve heyecan verici olsa da, ailelerin endişelerine ve kaygılarına neden olabilir. Bu durum, gençler ve aileler arasında zaman zaman anlaşmazlıklara yol açabilir.
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'cerenmissya' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşının ailesinden izin alabilmek için bir sunum hazırladı.
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Hem evini hem kendini tanıttıktan sonra geçirecekleri geceyi de özetleyen sunum, kendileri ile aynı dertten muzdarip olanlara da fikir verdi.
İşte o sunum;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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