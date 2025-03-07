Bir Kadın Doğum Gününde Patlayan Balonlar Yüzünden Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Kutlamaların vazgeçilmez unsurlarından olan helyum dolu balonlar, artık partilerin simgesi haline geldi. Ancak, maliyeti düşürme çabasıyla içerisine daha tehlikeli gazlar yerleştiriebiliyorlar. Bu durum, beklenmedik ve büyük bir tehlike yaratabiliyor. Bu nedenle, bu balonları kullanırken oldukça dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz sevgililer gününde bir genç, sevgilisine bu balonlarla sürpriz yapmak istemiş, balonlar alev alınca iki kişi yaralanmıştı. Bir kadın doğum gününde benzer bir olay yaşadı.