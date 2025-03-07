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Bir Kadın Doğum Gününde Patlayan Balonlar Yüzünden Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Bir Kadın Doğum Gününde Patlayan Balonlar Yüzünden Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2025 - 21:11

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Kutlamaların vazgeçilmez unsurlarından olan helyum dolu balonlar, artık partilerin simgesi haline geldi. Ancak, maliyeti düşürme çabasıyla içerisine daha tehlikeli gazlar yerleştiriebiliyorlar. Bu durum, beklenmedik ve büyük bir tehlike yaratabiliyor. Bu nedenle, bu balonları kullanırken oldukça dikkatli olmak büyük önem taşıyor. 

Geçtiğimiz sevgililer gününde bir genç, sevgilisine bu balonlarla sürpriz yapmak istemiş, balonlar alev alınca iki kişi yaralanmıştı. Bir kadın doğum gününde benzer bir olay yaşadı.

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Kadın, pastasındaki mumları üflerken elindeki balonlar bir anda alev aldı ve ortalık savaş alanına döndü.

Kadın, pastasındaki mumları üflerken elindeki balonlar bir anda alev aldı ve ortalık savaş alanına döndü.

O anlar, kutlamayı kaydeden kameralara anbean yansırken, kadın yüzünün geldiği hali de paylaştı.

O anlar, kutlamayı kaydeden kameralara anbean yansırken, kadın yüzünün geldiği hali de paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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