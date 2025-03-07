Kontrolden Çıkan SpaceX'in Starship Roketi Fırlatıldıktan Sonra Parçalandı
Uzay Keşif Teknolojileri Şirketi, bilinen adıyla Space X, en çok dikkat çeken projelerinden biri olan Space X Spaceship ile çok konuşuluyor bildiğiniz üzere. Bu teknolojinin, bilim ve teknoloji dünyasında heyecan verici bir dönüm noktası olduğu düşünülüyor. Space X Spaceship, uzay araştırmalarının geleceğini şekillendirecek bir yenilik olarak görülüyor ve bu alanda yapılan çalışmaların önemini bir kez daha vurguluyor. Bu proje, uzay keşiflerinin sınırlarını zorlayacak ve insanlığın uzaydaki varlığını daha da ileriye taşıyacak bir adım olarak kabul ediliyor. Space X Spaceship, teknoloji ve bilim dünyasının merakla takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Fakat Spaceship bu sefer tatsız bir olayla gündeme geldi.
SpaceX'in Starship roketlerinden biri kontrolden çıkarak, fırlatıkdıktan dakikalar sonra parçalandı. Olayın ardından Florida'daki bazı havaalanlarında uçuşlar durduruldu.
Starship roketinin yaklaşık bir saatlik uçuşun sonunda Hint Okyanusu üzerinde Dünya'nın yörüngesine geri dönmesi bekleniyordu fakat planlandığı gibi gitmedi.
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