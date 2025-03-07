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Kontrolden Çıkan SpaceX'in Starship Roketi Fırlatıldıktan Sonra Parçalandı

Kontrolden Çıkan SpaceX'in Starship Roketi Fırlatıldıktan Sonra Parçalandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2025 - 16:42

Uzay Keşif Teknolojileri Şirketi, bilinen adıyla Space X, en çok dikkat çeken projelerinden biri olan Space X Spaceship ile çok konuşuluyor bildiğiniz üzere. Bu teknolojinin, bilim ve teknoloji dünyasında heyecan verici bir dönüm noktası olduğu düşünülüyor. Space X Spaceship, uzay araştırmalarının geleceğini şekillendirecek bir yenilik olarak görülüyor ve bu alanda yapılan çalışmaların önemini bir kez daha vurguluyor. Bu proje, uzay keşiflerinin sınırlarını zorlayacak ve insanlığın uzaydaki varlığını daha da ileriye taşıyacak bir adım olarak kabul ediliyor. Space X Spaceship, teknoloji ve bilim dünyasının merakla takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Fakat Spaceship bu sefer tatsız bir olayla gündeme geldi.

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SpaceX'in Starship roketlerinden biri kontrolden çıkarak, fırlatıkdıktan dakikalar sonra parçalandı. Olayın ardından Florida'daki bazı havaalanlarında uçuşlar durduruldu.

SpaceX'in Starship roketlerinden biri kontrolden çıkarak, fırlatıkdıktan dakikalar sonra parçalandı. Olayın ardından Florida'daki bazı havaalanlarında uçuşlar durduruldu.

Starship roketinin yaklaşık bir saatlik uçuşun sonunda Hint Okyanusu üzerinde Dünya'nın yörüngesine geri dönmesi bekleniyordu fakat planlandığı gibi gitmedi.

Starship roketinin yaklaşık bir saatlik uçuşun sonunda Hint Okyanusu üzerinde Dünya'nın yörüngesine geri dönmesi bekleniyordu fakat planlandığı gibi gitmedi.

Parçalanan Starship’in enkazı Karayipler Denizi üzerinde görüntülendi. Bahamalar'da bazı insanların, korunmak için sığınaklara geçtiği belirtildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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