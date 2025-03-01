New York'ta Bir Gökdelenin Camını Silen İki Kişi Rüzgar Yüzünden Ölümden Döndü

Gökdelenlerin camlarının temizlenmesi, modern dünyanın en zorlu ve karmaşık işlerinden biridir. Bu devasa yapıların yüzeylerini pırıl pırıl tutmak, hem fiziksel güç hem de cesaret gerektirir. Özellikle yükseklik korkusu olanlar için bu iş, adeta bir kabustur. Ancak, bu işi yapan profesyoneller, gökdelenlerin camlarını temizlerken, büyük bir dikkatle hareket ederler. Her bir hareketleri, dikkat ve özen gerektirir. Bu işi yaparken, özel ekipmanlar da kullanılar.
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New York’ta bir gökdelenin 78. katının camları silen iki görevli rüzgarın etkisiyle savrulmaya başladı.
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Gökdelenin camlarının kırıldığı olayda iki kişi, ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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