New York'ta Bir Gökdelenin Camını Silen İki Kişi Rüzgar Yüzünden Ölümden Döndü

Gökdelenlerin camlarının temizlenmesi, modern dünyanın en zorlu ve karmaşık işlerinden biridir. Bu devasa yapıların yüzeylerini pırıl pırıl tutmak, hem fiziksel güç hem de cesaret gerektirir. Özellikle yükseklik korkusu olanlar için bu iş, adeta bir kabustur. Ancak, bu işi yapan profesyoneller, gökdelenlerin camlarını temizlerken, büyük bir dikkatle hareket ederler. Her bir hareketleri, dikkat ve özen gerektirir. Bu işi yaparken, özel ekipmanlar da kullanılar.