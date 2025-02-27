Dünyanın Tüm Enerjisi Bitecek Demişlerdi: Simpsonlar'ın 28 Şubat 2025 Kehaneti Gerçekleşecek mi?

Bir çizgi dizi klasiği olan Simpsonlar, geleceği tahmin eden bölümleri ile adeta bir fenomen haline geldi. Bu popüler animasyon serisi, sadece eğlenceli ve esprili bir aile hikayesi olmanın ötesine geçerek, zaman zaman gerçekleşen kehanetleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Daha önce koronavirüs, Trump'ın başkanlığı, Neymar'ın sakatlığı gibi pek çok konuyu öngördüğü iddia edilen çizgi dizinin 2025 için de bir felaket öngörüsü vardı. Bu felaketin gerçekleşmesine sayılı günler kaldı.
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Dizinin 1993'te yayınlanan bir bölümünde 2025'de hiç enerjinin kalmayacağı ve bunun tüm dünyayı etkisi altına alacağı konu ediliyor.
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Diziye göre 28 Şubat'ta gerçekleşecek bu felakete sayılı saatler kaldı. Haliyle bu bölüm de yeniden gündem oldu.
Detayları buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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