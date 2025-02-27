Dünyanın Tüm Enerjisi Bitecek Demişlerdi: Simpsonlar'ın 28 Şubat 2025 Kehaneti Gerçekleşecek mi?

Bir çizgi dizi klasiği olan Simpsonlar, geleceği tahmin eden bölümleri ile adeta bir fenomen haline geldi. Bu popüler animasyon serisi, sadece eğlenceli ve esprili bir aile hikayesi olmanın ötesine geçerek, zaman zaman gerçekleşen kehanetleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Daha önce koronavirüs, Trump'ın başkanlığı, Neymar'ın sakatlığı gibi pek çok konuyu öngördüğü iddia edilen çizgi dizinin 2025 için de bir felaket öngörüsü vardı. Bu felaketin gerçekleşmesine sayılı günler kaldı.