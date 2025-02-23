Yılan Kostümlü Kadını Hırpaladı: Aktivistler Ünlü Giyim Mağazasının Önünde Protesto Gerçekleştirdi

Dünya genelinde hayvan haklarına dikkat çekmek isteyen savunucular, çeşitli protesto eylemleri düzenliyor. Bu eylemler, hayvanların korunması ve haklarının savunulması için gerçekleştirilirken bir yandan farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Ancak bazı protestolar, zaman zaman ilginç görüntülere de sahne olabiliyor.
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Aktivistler, ünlü bir giyim markasına ait bir mağazanın önünde protesto gösterisi düzenledi.
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Markanın gerçek deri ile yapılan ürünlerinin, yılan kostümlü kadınla protesto edildiği o anlar sosyal medaya viral oldu.
İşte o protesto;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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