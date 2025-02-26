Başakşehir'de Bir Minibüs Şoförü Kendisine Yol Vermediği Gerekçesiyle Bir Aracın Önünü Kesip Camına Tükürdü

Trafikte karşılaşılan çatışmalar ve anlaşmazlıklar, neredeyse Türkiye'nin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hatta bazıları oldukça tatsız biçimlerde sonuçlanabiliyor. Bu nedenle, trafikte yaşanan tartışmaların önüne geçmek ve daha huzurlu bir trafik ortamı oluşturmak, toplumun genel güvenliği ve huzuru için büyük önem taşıyor. Bir trafikte tartışma haberi de yine İstanbul'dan geldi.