Başakşehir'de Bir Minibüs Şoförü Kendisine Yol Vermediği Gerekçesiyle Bir Aracın Önünü Kesip Camına Tükürdü

Trafikte karşılaşılan çatışmalar ve anlaşmazlıklar, neredeyse Türkiye'nin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hatta bazıları oldukça tatsız biçimlerde sonuçlanabiliyor. Bu nedenle, trafikte yaşanan tartışmaların önüne geçmek ve daha huzurlu bir trafik ortamı oluşturmak, toplumun genel güvenliği ve huzuru için büyük önem taşıyor. Bir trafikte tartışma haberi de yine İstanbul'dan geldi.
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Başakşehir'de bir minibüs sürücüsü yol vermediği gerekçesi ile bir arabanın önünü kesip kapısını açmaya çalıştı.
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Sürücü, kapıyı açamayınca arabanın camına tüküren şoförün o anlarını anbean kaydetti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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