Halil Konakçı İsimli Şahsın Söyleşisi Sırasında Kendisine Tepki Gösteren Bir Kişi Yaka Paça Dışarı Çıkartıldı

Halil Konakçı isimli şahsı daha önce duymuşsunuzdur. Kendisi yaptığı konuşmalarda kullandığı ayrıştırıcı dil ve üslubuyla sık sık gündem oluyor. Yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çekse de kendisi hakkında herhangi bir cezai işlem uygulanmaması tepkileri daha da artırıyor. Konakçı, bir söyleşisi sırasında yaşananlarla yine gündem oldu.