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Halil Konakçı İsimli Şahsın Söyleşisi Sırasında Kendisine Tepki Gösteren Bir Kişi Yaka Paça Dışarı Çıkartıldı

Halil Konakçı İsimli Şahsın Söyleşisi Sırasında Kendisine Tepki Gösteren Bir Kişi Yaka Paça Dışarı Çıkartıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.02.2025 - 19:02

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Halil Konakçı isimli şahsı daha önce duymuşsunuzdur. Kendisi yaptığı konuşmalarda kullandığı ayrıştırıcı dil ve üslubuyla sık sık gündem oluyor. Yaptığı açıklamalarla tepkileri üzerine çekse de kendisi hakkında herhangi bir cezai işlem uygulanmaması tepkileri daha da artırıyor. Konakçı, bir söyleşisi sırasında yaşananlarla yine gündem oldu.

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Konukların arasından bir kişi Konakçı'ya tepki göstermek istedi, fakat Konakçı kendisini konuşturmadan sözünü kesti ve hakaret etti.

Konukların arasından bir kişi Konakçı'ya tepki göstermek istedi, fakat Konakçı kendisini konuşturmadan sözünü kesti ve hakaret etti.

Bu sırada tepki gösteren kişi atar topar dışarı çıkarılınca arkasından "Böyle atılırsınız dışarı işte" dediği duyuldu.

Bu sırada tepki gösteren kişi atar topar dışarı çıkarılınca arkasından "Böyle atılırsınız dışarı işte" dediği duyuldu.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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