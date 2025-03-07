Tatilde Mükemmel Fotoğraf Yarışı Yüzünden Telef Olan Eşlerin Görüntüleri İzleyenleri Güldürdü

Instagram'da güzel fotoğraf paylaşmak adeta bir yarışa dönüştü. İnsanlar, tatil mekanlarında veya katıldıkları çeşitli etkinliklerde, anın keyfini sürmekten çok, fotoğraf çekme derdine düşüyorlar. Bu durum, sosyal medya platformlarının hayatımızdaki yerini ve etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Öyle ki bazı insanlar, gidecekleri etkinliklere çağıracakları kişileri iyi fotoğraf çekip çekemediğine göre bile seçebiliyor. Sadece bir kahve içmek için oturulan bir kafede sadece fotoğraf çekilmek için dakikalar harcanabiliyor.
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Tatilde, eşlerinin fotoğrafını çeken eşlerin o anları bir araya getirildi.
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Tatilin tadının rahat rahat çıkarılamadığı o anlar, sosyal medyanın hayatımıza etkisi üzerine düşündürdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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