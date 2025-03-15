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Bir Trafik Polisinin Motorcu Gence Verdiği Nasihat Yürekleri Acıttı

Bir Trafik Polisinin Motorcu Gence Verdiği Nasihat Yürekleri Acıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2025 - 16:57 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 17:31

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Bir evladın kaybı, yaşamın en acı verici deneyimlerinden biridir. Evlat acısı, bir ebeveynin yaşayabileceği en ağır travmalardan biri olarak kabul edilir. Depremde evladını kaybeden bir polis, kontrol için durdurduğu bir gence yürekleri acıtan bir nasihat verdi. O anlara 'Polis değil, bir baba olarak konuştu' yorumları yapıldı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@pomempohaliml...
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Deprem, maalesef ki Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği. Bu doğa olayı, ülkemiz tarihinde derin yaralar açtı.

Deprem, maalesef ki Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği. Bu doğa olayı, ülkemiz tarihinde derin yaralar açtı.

Bu durum, bizleri hem acıyla hem de endişeyle baş başa bırakıyor. Ancak, bu gerçeği kabullenmek ve gereken önlemleri almak, yaşanabilecek olumsuz etkileri en aza indirebilir. Deprem, coğrafi konumumuzdan dolayı kaçınılmaz bir durum olsa da, bu durumun getireceği olası sonuçlara karşı hazırlıklı olmak tamamen bizim elimizde.

Ülkemiz son olarak 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. O felaketten geriye pek çok acı hikaye kaldı.

Ülkemiz son olarak 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. O felaketten geriye pek çok acı hikaye kaldı.

Tüm bu yaşanan acılardan ders alarak depremle yaşamayı öğrenmeli ve bu doğa olayının getireceği sonuçlara karşı tedbirli olmalıyız. Ülkemizde deprem gerçeği ile yüzleşmek, bu konuda bilinçlenmek ve gerekli önlemleri almak, olası bir deprem anında hayatlarımızı kurtarabilir. Unutmayalım ki, depremle yaşamak zorunda olduğumuz bir gerçek ancak depreme karşı hazırlıklı olmak da bir zorunluluk.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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