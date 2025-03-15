Bir Trafik Polisinin Motorcu Gence Verdiği Nasihat Yürekleri Acıttı

Bu durum, bizleri hem acıyla hem de endişeyle baş başa bırakıyor. Ancak, bu gerçeği kabullenmek ve gereken önlemleri almak, yaşanabilecek olumsuz etkileri en aza indirebilir. Deprem, coğrafi konumumuzdan dolayı kaçınılmaz bir durum olsa da, bu durumun getireceği olası sonuçlara karşı hazırlıklı olmak tamamen bizim elimizde.