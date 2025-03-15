Bir Trafik Polisinin Motorcu Gence Verdiği Nasihat Yürekleri Acıttı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@pomempohaliml...
Bir evladın kaybı, yaşamın en acı verici deneyimlerinden biridir. Evlat acısı, bir ebeveynin yaşayabileceği en ağır travmalardan biri olarak kabul edilir. Depremde evladını kaybeden bir polis, kontrol için durdurduğu bir gence yürekleri acıtan bir nasihat verdi. O anlara 'Polis değil, bir baba olarak konuştu' yorumları yapıldı.
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Deprem, maalesef ki Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği. Bu doğa olayı, ülkemiz tarihinde derin yaralar açtı.
Ülkemiz son olarak 6 Şubat'ta tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. O felaketten geriye pek çok acı hikaye kaldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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