Bayılarak İzleyeceğiniz En Sevilen Studio Ghibli Filmleri

Studio Ghibli, sadece animasyon değil aynı zamanda duygu, felsefe ve hayal gücünü bir araya getiren sinema sanatının zirvesidir. Hayao Miyazaki ve Isao Takahata gibi ustaların öncülüğünde kurulan bu Japon stüdyosu, yıllar boyunca her yaştan izleyiciyi derinden etkileyen filmler ortaya koydu. Günümüzde ChatGPT görselleri ile gündem olan Studio Ghibli'nin en sevilen filmlerine gelin birlikte bakalım...