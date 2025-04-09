Bayılarak İzleyeceğiniz En Sevilen Studio Ghibli Filmleri
Bayılarak İzleyeceğiniz En Sevilen Studio Ghibli Filmleri
Studio Ghibli, sadece animasyon değil aynı zamanda duygu, felsefe ve hayal gücünü bir araya getiren sinema sanatının zirvesidir. Hayao Miyazaki ve Isao Takahata gibi ustaların öncülüğünde kurulan bu Japon stüdyosu, yıllar boyunca her yaştan izleyiciyi derinden etkileyen filmler ortaya koydu. Günümüzde ChatGPT görselleri ile gündem olan Studio Ghibli'nin en sevilen filmlerine gelin birlikte bakalım...
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1. Oscar ödüllü! Spirited Away (Ruhların Kaçışı) - 2001
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2. My Neighbor Totoro (Komşum Totoro) - 1988
3. Princess Mononoke (Prenses Mononoke) - 1997
4. Howl’s Moving Castle (Yürüyen Şato) - 2004
5. Kiki’s Delivery Service (Küçük Cadı Kiki) - 1989
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6. The Wind Rises (Rüzgar Yükseliyor) - 2013
7. Küçük Deniz Kızı Ponyo - 2008
8. The Tale of the Princess Kaguya - 2013
9. Whisper of the Heart (Yüreğinin Sesi) - 1995
10. Ghibli'nin ilk resmi filmi! Castle in the Sky (Gökteki Kale) - 1986
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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