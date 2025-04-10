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Netflix'in İddialı Dizisi "Adolescence"in 2. Sezonu İçin Harekete Geçildi

Netflix'in İddialı Dizisi "Adolescence"in 2. Sezonu İçin Harekete Geçildi

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.04.2025 - 11:30

Netflix'in dünya çapında ses getiren yapımı 'Adolescence,' büyük bir ilgi gördü. Tek sezon olarak planlanan dizi, gördüğü rağbetin ardından 2. sezonu için yeşil ışık yaktı. Brad Pitt’in şirketi Plan B Entertainment, projenin yaratıcı ekibiyle 2. sezon için görüşmelere başladı.

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Netflix'in iddialı dizisi Adolescence hakkında yeni gelişmeler söz konusu.

Netflix'in iddialı dizisi Adolescence hakkında yeni gelişmeler söz konusu.

Adolescence, dünya çapında büyük bir ilgi gördü ve haliyle ikinci sezon hazırlıkları hız kazandı. Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B, dizinin yaratıcı ekibiyle yeni sezon için ilk görüşmelere başladı. 

Dizinin yönetmeni Philip Barantini, senarist Jack Thorne ve başrol oyuncusu Stephen Graham ile projeye dair gelecek adımlar üzerine fikir alışverişi yapıldığını belirten Plan B’nin eş başkanları Dede Gardner ve Jeremy Kleiner, ikinci sezon hakkında umutlu olduklarını dile getirdi. Dizi, 13 yaşındaki bir çocuğun bir kız arkadaşını bıçaklamakla suçlanmasını konu alıyor.

Dizi yayınlandığı ilk ay içinde 114.5 milyon izlenmeye ulaşarak, Netflix’in İngilizce dilindeki en popüler diziler listesinde dördüncü sıraya yerleşti. İlk olarak Amazon’a sunulmuş fakat reddedilmiş olan proje, Netflix’in UK başkanı Anne Mensah'ın desteğiyle hayata geçebilmişti.

Brad Pitt, dizinin yaratım sürecine dahil olmuştu.

Brad Pitt, dizinin yaratım sürecine dahil olmuştu.

Pitt, Amazon’a yapılan ilk sunumlarda yer almış ve Jack Thorne’un senaryosuna dair görüşlerini paylaşmıştı. Eğer onay alırsa yaratıcı ekip, ikinci sezon için aynı evrende yeni karakterler ve olay örgüleriyle farklı bir hikaye anlatma seçeneklerini değerlendiriyor. Plan B, Avrupa'daki televizyon üretiminden ilham alarak benzer projelere yönelmeyi sürdüreceklerini belirtiyor. Yeni sezon onaylanırsa, Adolescence, sadece büyük bir başarı yakalamakla kalmayacak, aynı zamanda toplumsal değişimi ve empatiyi harekete geçiren bir dizi olarak kendine sağlam bir yer edinecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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