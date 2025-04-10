Netflix'in İddialı Dizisi "Adolescence"in 2. Sezonu İçin Harekete Geçildi
Netflix'in İddialı Dizisi "Adolescence"in 2. Sezonu İçin Harekete Geçildi
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Netflix'in iddialı dizisi Adolescence hakkında yeni gelişmeler söz konusu.
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Brad Pitt, dizinin yaratım sürecine dahil olmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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