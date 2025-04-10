Netflix'in İddialı Dizisi "Adolescence"in 2. Sezonu İçin Harekete Geçildi

Adolescence, dünya çapında büyük bir ilgi gördü ve haliyle ikinci sezon hazırlıkları hız kazandı. Brad Pitt'in yapım şirketi Plan B, dizinin yaratıcı ekibiyle yeni sezon için ilk görüşmelere başladı.

Dizinin yönetmeni Philip Barantini, senarist Jack Thorne ve başrol oyuncusu Stephen Graham ile projeye dair gelecek adımlar üzerine fikir alışverişi yapıldığını belirten Plan B’nin eş başkanları Dede Gardner ve Jeremy Kleiner, ikinci sezon hakkında umutlu olduklarını dile getirdi. Dizi, 13 yaşındaki bir çocuğun bir kız arkadaşını bıçaklamakla suçlanmasını konu alıyor.

Dizi yayınlandığı ilk ay içinde 114.5 milyon izlenmeye ulaşarak, Netflix’in İngilizce dilindeki en popüler diziler listesinde dördüncü sıraya yerleşti. İlk olarak Amazon’a sunulmuş fakat reddedilmiş olan proje, Netflix’in UK başkanı Anne Mensah'ın desteğiyle hayata geçebilmişti.