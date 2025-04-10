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Ünlü Yönetmen Christopher Landon, Scream 7'den Ayrılık Nedenini Açıkladı!

Ünlü Yönetmen Christopher Landon, Scream 7'den Ayrılık Nedenini Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.04.2025 - 20:11

'Scream 7' filminin yönetmenliğinden ayrılan Christopher Landon ilk kez konuştu. projeden çekilme kararının arkasında yatan nedenleri açıkladı. Ünlü yönetmen ölüm tehditleri aldığını itiraf etti.

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
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"Scream 7" filminin yönetmenliğinden Aralık 2023’te ayrılan Christopher Landon, sessizliğini bozarak yaşananların perde arkasını anlattı.

"Scream 7" filminin yönetmenliğinden Aralık 2023’te ayrılan Christopher Landon, sessizliğini bozarak yaşananların perde arkasını anlattı.

Vanity Fair’e konuşan Landon, projeden çekilme kararının arkasında yoğun baskılar ve ölüm tehditlerinin yattığını belirtti.

Süreç, oyuncu Melissa Barrera’nın Filistin’e verdiği destek nedeniyle yapım şirketi Spyglass Media Group tarafından filmden çıkarılmasıyla başladı. Ancak bu kararın Landon tarafından alındığı yönündeki yanlış algı, yönetmene yönelik sert eleştiriler ve tehditleri beraberinde getirdi.

Landon, sosyal medyada kendisine yönelik ciddi tehdit mesajları aldığını ifade etti. Özellikle çocuklarına zarar verileceğine dair mesajların FBI ve stüdyo güvenlik ekipleri tarafından araştırıldığını dile getirdi. 'Biri bana, 'Çocuklarını bulacağım ve onları, çocuk katili desteklediğin için öldüreceğim,' dedi. Bu noktada bunun artık benim için doğru bir iş olmadığını anladım,' sözleriyle yaşadığı baskıyı anlattı.

Yönetmen, Barrera'nın kovulması sürecinde hiçbir dahli olmadığını vurgulayarak, bu kararın tamamen yapım şirketine ait olduğunu belirtti.

Yönetmen, Barrera'nın kovulması sürecinde hiçbir dahli olmadığını vurgulayarak, bu kararın tamamen yapım şirketine ait olduğunu belirtti.

'Onu ben kovmadım. Ama insanlar beni sorumlu tuttu. Hollywood’un nasıl işlediğini bilmeyenler suçu bana yükledi. Sosyal medya bir anda infaz alanına döndü,' dedi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Aralık ayında projeden ayrıldığını duyuran Landon, yaşananları “bir rüyanın kabusa dönüşmesi” olarak tanımladı. “Artık bu projeye kalbimi veremezdim. Saygı ve takdir görebileceğim başka işlere yönelmek istedim,” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmen koltuğuna oturan Kevin Williamson’a da destek veren Landon, “Kevin işi herkesten iyi bilir, harika bir iş çıkaracağından eminim,” diyerek sözlerini tamamladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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