Ünlü Yönetmen Christopher Landon, Scream 7'den Ayrılık Nedenini Açıkladı!

'Onu ben kovmadım. Ama insanlar beni sorumlu tuttu. Hollywood’un nasıl işlediğini bilmeyenler suçu bana yükledi. Sosyal medya bir anda infaz alanına döndü,' dedi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Aralık ayında projeden ayrıldığını duyuran Landon, yaşananları “bir rüyanın kabusa dönüşmesi” olarak tanımladı. “Artık bu projeye kalbimi veremezdim. Saygı ve takdir görebileceğim başka işlere yönelmek istedim,” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetmen koltuğuna oturan Kevin Williamson’a da destek veren Landon, “Kevin işi herkesten iyi bilir, harika bir iş çıkaracağından eminim,” diyerek sözlerini tamamladı.