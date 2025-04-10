Ünlü Yönetmen Christopher Landon, Scream 7'den Ayrılık Nedenini Açıkladı!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
'Scream 7' filminin yönetmenliğinden ayrılan Christopher Landon ilk kez konuştu. projeden çekilme kararının arkasında yatan nedenleri açıkladı. Ünlü yönetmen ölüm tehditleri aldığını itiraf etti.
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"Scream 7" filminin yönetmenliğinden Aralık 2023’te ayrılan Christopher Landon, sessizliğini bozarak yaşananların perde arkasını anlattı.
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Yönetmen, Barrera'nın kovulması sürecinde hiçbir dahli olmadığını vurgulayarak, bu kararın tamamen yapım şirketine ait olduğunu belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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