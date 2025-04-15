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Babasını Döverek Sosyal Medyadan Videosunu Paylaşan Rapçi Sansar Salvo Gözaltına Alındı

Babasını Döverek Sosyal Medyadan Videosunu Paylaşan Rapçi Sansar Salvo Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2025 - 08:17

Babasını dövüp sosyal medya hesabından paylaşan Sansar Salvo sahne adıyla tanınan Ekin Can Arslan gözaltına alındı. Sansar Salvo gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı. 

Sansar Salvo bunun üzerine anne ve babasına şiddet uygulamış o anları da videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Salvo'nun paylaşımı kısa sürede çok fazla sayıda tepki çekmişti.

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Salvo sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Salvo'nun paylaşımı şöyle:

Salvo sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Salvo'nun paylaşımı şöyle:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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