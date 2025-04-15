Babasını Döverek Sosyal Medyadan Videosunu Paylaşan Rapçi Sansar Salvo Gözaltına Alındı
Babasını dövüp sosyal medya hesabından paylaşan Sansar Salvo sahne adıyla tanınan Ekin Can Arslan gözaltına alındı. Sansar Salvo gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.
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Salvo sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu. Salvo'nun paylaşımı şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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