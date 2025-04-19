ABD'de Bir Uçak Daha Nehre Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Geçtiğimiz hafta ABD'nin New York şehrinde bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopter düştü. Meydana gelen kazada, Siemens'in İspanya CEO'su Agustin Escoba, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları hayatlarını kaybetti. Şimdi de ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük bir uçak, nehre düştü. İlk belirlemelere göre kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.
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Uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. ABD'de bir uçak daha nehre düştü.
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Kaza sonrası uçaktaki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilirken, ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz hafta ABD'nin New York şehrinde bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopter düştü. Meydana gelen kazada, Siemens'in İspanya CEO'su Agustin Escoba, eşi Merce Camprubi Montal ile 3 çocukları hayatlarını kaybetti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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