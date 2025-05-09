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"İçinizde Ukde Kalan Bir Hayaliniz Var mı?" Sorusununa Gelen Yanıt Herkesi Kendi Küçüklüğüne Götürdü

"İçinizde Ukde Kalan Bir Hayaliniz Var mı?" Sorusununa Gelen Yanıt Herkesi Kendi Küçüklüğüne Götürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2025 - 16:54

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Sokak röportajları, insanların düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir platform. Farklı konular hakkında sorulan sorularla, insanlar bakış açılarını, düşüncelerini ve hislerini paylaşıyor. Bu röportajlar, sadece bireylerin değil, aynı zamanda ülkemizin genel durumunun da bir yansımasıdır. Bu nedenle, sokak röportajları, toplumumuzun nabzını tutan önemli bir araçtır.

Bir sokak röportajında 'İçinizde ukde kalan bir dileğiniz var mı?' sorusu soruldu. Gençken futbolcu olmak isteyen ve müzikle uğraşan bir adamın toplum baskısı ve maddi imkansızlıklar sebebiyle hayallerine kavuşamadığını anlattığı o anlar, izleyenlere kendi hayallerini hatırlattı. Üstelik aynı yola birlikte çıktığı arkadaşlarını, ortak hayallerini yaşarken izlemesi ise kalpleri acıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJMo24...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Hayal etmek ve kendimize belirli hedefler belirlemek, hayatın dinamiklerini oluşturan unsurlardan biri.

Hayal etmek ve kendimize belirli hedefler belirlemek, hayatın dinamiklerini oluşturan unsurlardan biri.

Bu, bizi hayatta tutan, yaşama enerjimizi ve motivasyonumuzu yükselten bir süreç. Kendimize çizdiğimiz hedefler, hayallerimiz ve bu hedeflere ulaşma arzumuz, yaşamımızın kalitesini artıran ve bizi daha ileriye taşıyan faktörlerdendir. Elbette tüm hedeflerimize ulaşmamız mümkün olamıyor. Fakat hedeflerimize ulaşamamızın önündeki engel para ya da başkalarının olumsuz fikirleri olunca, durum daha da travmatik olabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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