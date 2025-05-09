"İçinizde Ukde Kalan Bir Hayaliniz Var mı?" Sorusununa Gelen Yanıt Herkesi Kendi Küçüklüğüne Götürdü

Sokak röportajları, insanların düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir platform. Farklı konular hakkında sorulan sorularla, insanlar bakış açılarını, düşüncelerini ve hislerini paylaşıyor. Bu röportajlar, sadece bireylerin değil, aynı zamanda ülkemizin genel durumunun da bir yansımasıdır. Bu nedenle, sokak röportajları, toplumumuzun nabzını tutan önemli bir araçtır.

Bir sokak röportajında 'İçinizde ukde kalan bir dileğiniz var mı?' sorusu soruldu. Gençken futbolcu olmak isteyen ve müzikle uğraşan bir adamın toplum baskısı ve maddi imkansızlıklar sebebiyle hayallerine kavuşamadığını anlattığı o anlar, izleyenlere kendi hayallerini hatırlattı. Üstelik aynı yola birlikte çıktığı arkadaşlarını, ortak hayallerini yaşarken izlemesi ise kalpleri acıttı.