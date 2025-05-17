Şoför Anons Yapmak Zorunda Kaldı: Ankara'da Yolu Kapatan Bir Düğün Konvoyu Ambulansın Geçişini Engelledi

Acil durum araçlarına öncelik sağlamak, hayati önem taşır. İtfaiye ve ambulans gibi hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için trafikte rahatça ilerlemeleri gerekmektedir. Bu durum, özellikle acil bir durumda, hayat ve ölüm arasındaki ince çizgiyi belirleyebilir. Bu, toplumun tüm bireylerinin sorumluluğudur ve herkesin bu konuda bilinçli olması gerekmektedir.

Ankara'da bir düğün konvoyu yolu kapattı. Bu sırada vakaya giden ambulans bir süre ilerleyemedi. Yolu açmak için ambulans şoförü anons yapmak zorunda kaldı.