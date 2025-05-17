Şoför Anons Yapmak Zorunda Kaldı: Ankara'da Yolu Kapatan Bir Düğün Konvoyu Ambulansın Geçişini Engelledi

Acil durum araçlarına öncelik sağlamak, hayati önem taşır. İtfaiye ve ambulans gibi hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için trafikte rahatça ilerlemeleri gerekmektedir. Bu durum, özellikle acil bir durumda, hayat ve ölüm arasındaki ince çizgiyi belirleyebilir. Bu, toplumun tüm bireylerinin sorumluluğudur ve herkesin bu konuda bilinçli olması gerekmektedir.
Ankara'da bir düğün konvoyu yolu kapattı. Bu sırada vakaya giden ambulans bir süre ilerleyemedi. Yolu açmak için ambulans şoförü anons yapmak zorunda kaldı.
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Ambulans şoförü, "İnsan hayatına mal oluyorsunuz, yolu açar mısınız?" diyerek durumun aciliyetini aktardı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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