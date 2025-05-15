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Görme Engelli Bir Adam Kendisine "Kaldırımdan Yürü" Diyenlere Kaldırımda Yürümenin Zorluklarını Gösterdi

Görme Engelli Bir Adam Kendisine "Kaldırımdan Yürü" Diyenlere Kaldırımda Yürümenin Zorluklarını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.05.2025 - 23:23

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'seslerin.izinde' isimli sosyal medya hesaplarından görme engelli bireylerin yaşamları ile ilgili detayları paylaşan çiftin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İkisi de görme engelli olan çift, kendilerine gelen sorulara, çektikleri videolar ile yanıt veriyor, aynı zamanda farkındalık oluşturuyorlar. 

Şimdi de kendilerine 'Kaldırımdan yürüyün' diyenlere yanı verdiler. Sadece kısa bir süreliğine kaldırımda yürümenin bile ne kadar zor olduğunu gözler önüne seren video, izleyenlerin sinirini bozdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJpF4cft9xF/
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Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onlara daha konforlu bir yaşam sunmak mümkün

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onlara daha konforlu bir yaşam sunmak mümkün

Bu bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onları toplumun aktif birer üyesi haline getirmek için birçok yöntem bulunuyor. Gelişen teknoloji ve modern çözümler sayesinde, engelli bireylerin yaşamlarını daha bağımsız ve rahat bir şekilde sürdürmeleri sağlanabilir. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, toplumun tüm bireylerinin ortak sorumluluğu. Bu konuda ciddi adımların atılması büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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