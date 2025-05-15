Görme Engelli Bir Adam Kendisine "Kaldırımdan Yürü" Diyenlere Kaldırımda Yürümenin Zorluklarını Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJpF4cft9xF/
'seslerin.izinde' isimli sosyal medya hesaplarından görme engelli bireylerin yaşamları ile ilgili detayları paylaşan çiftin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İkisi de görme engelli olan çift, kendilerine gelen sorulara, çektikleri videolar ile yanıt veriyor, aynı zamanda farkındalık oluşturuyorlar.
Şimdi de kendilerine 'Kaldırımdan yürüyün' diyenlere yanı verdiler. Sadece kısa bir süreliğine kaldırımda yürümenin bile ne kadar zor olduğunu gözler önüne seren video, izleyenlerin sinirini bozdu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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