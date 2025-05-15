Görme Engelli Bir Adam Kendisine "Kaldırımdan Yürü" Diyenlere Kaldırımda Yürümenin Zorluklarını Gösterdi

'seslerin.izinde' isimli sosyal medya hesaplarından görme engelli bireylerin yaşamları ile ilgili detayları paylaşan çiftin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İkisi de görme engelli olan çift, kendilerine gelen sorulara, çektikleri videolar ile yanıt veriyor, aynı zamanda farkındalık oluşturuyorlar.

Şimdi de kendilerine 'Kaldırımdan yürüyün' diyenlere yanı verdiler. Sadece kısa bir süreliğine kaldırımda yürümenin bile ne kadar zor olduğunu gözler önüne seren video, izleyenlerin sinirini bozdu.