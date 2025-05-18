Brezilya'da Kalp Krizi Geçirip Yere Yığılan Adamla Hiç Kimse İlgilenmedi

Brezilya'da bir dükkana giren bir kişi, aniden yere yığıl. Olan biten dükkan çalışanının önünde gerçekleşse de çalışan adama herhangi bir müdahalede bulunmadı. O sırada dükkana giren müşteri de yerde yatan adamı umursamadan siparişini verdi. Çalışanın ve müşterinin adamı görmezden gelmesi, büyük bir tepki topladı. Yere yağılan adamın ise kalp krizi geçirdiği öğrenildi. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Günümüzde, dünya genelinde insanlar arasında bir güvensizlik hali hüküm sürmekte.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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