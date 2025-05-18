Brezilya'da Kalp Krizi Geçirip Yere Yığılan Adamla Hiç Kimse İlgilenmedi

Brezilya'da bir dükkana giren bir kişi, aniden yere yığıl. Olan biten dükkan çalışanının önünde gerçekleşse de çalışan adama herhangi bir müdahalede bulunmadı. O sırada dükkana giren müşteri de yerde yatan adamı umursamadan siparişini verdi. Çalışanın ve müşterinin adamı görmezden gelmesi, büyük bir tepki topladı. Yere yağılan adamın ise kalp krizi geçirdiği öğrenildi. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.