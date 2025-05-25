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Space Odasında Küfür: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç Ağzını Bozdu

Space Odasında Küfür: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç Ağzını Bozdu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.05.2025 - 15:43

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Saadet Oruç, Twitter’da açılan “siber zorbalık' konulu bir space odasında küfür etti. Konuşmacılardan biri ile tartışan Saadet Oruç, “Beni dinlemek zorundasın. Dileniyorsan s… git” ifadelerini kullandı.

“Maral” isimli kullanıcı ise kendisine küfür eden Saadet Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Dün Twitter üzerinden açılan bir Space odasında ilginç anlar yaşandı.

Dün Twitter üzerinden açılan bir Space odasında ilginç anlar yaşandı.

Twitter’da açılan Space odasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç da katıldı. Oruç, davetli ve konuşmacı olmamasına rağmen söz aldı ve açıklamalarda bulundu.

Ancak Saadet Oruç ile “Maral”isimli kullanıcı arasında tartışma yaşandı.

“Dinlemek zorundasın, dinlemiyorsan s…. git”

“Dinlemek zorundasın, dinlemiyorsan s…. git”

Saadet Oruç, tartışma yaşadığı kişiye sinirlenerek “Beni dinlemek zorundasın. Dinlemiyorsan s…. git” dedi. Oruç sonrasında “Maral” isimli kullanıcıdan özür diledi.

“Maral” isimli Twitter hesabı ise Saadet Oruç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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