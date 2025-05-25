Space Odasında Küfür: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç Ağzını Bozdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Saadet Oruç, Twitter’da açılan “siber zorbalık' konulu bir space odasında küfür etti. Konuşmacılardan biri ile tartışan Saadet Oruç, “Beni dinlemek zorundasın. Dileniyorsan s… git” ifadelerini kullandı.

“Maral” isimli kullanıcı ise kendisine küfür eden Saadet Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.