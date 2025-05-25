Space Odasında Küfür: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç Ağzını Bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Saadet Oruç, Twitter’da açılan “siber zorbalık' konulu bir space odasında küfür etti. Konuşmacılardan biri ile tartışan Saadet Oruç, “Beni dinlemek zorundasın. Dileniyorsan s… git” ifadelerini kullandı.
“Maral” isimli kullanıcı ise kendisine küfür eden Saadet Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün Twitter üzerinden açılan bir Space odasında ilginç anlar yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Dinlemek zorundasın, dinlemiyorsan s…. git”
Yaşananlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın