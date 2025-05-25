BDDK Hazırlığı Tamamladı: IBAN ile Para Transferinde Yeni Zorunluluk
Türkiye’de son yıllarda banka uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasıyla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni güvenlik önlemleri için hazırlık yapmaya başlamıştı.
BDDK’nın hazırladığı tasarıya göre, IBAN ile para transferinde artık çift aşamalı doğrulama yapılacak.
Kaynak: Sözcü
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İnternet bankacılığı ve mobil banka uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılığın önüne geçilmeye çalışılıyor.
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Haziran ayında başlaması bekleniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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