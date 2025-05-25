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BDDK Hazırlığı Tamamladı: IBAN ile Para Transferinde Yeni Zorunluluk

BDDK Hazırlığı Tamamladı: IBAN ile Para Transferinde Yeni Zorunluluk

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.05.2025 - 13:24

Türkiye’de son yıllarda banka uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasıyla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni güvenlik önlemleri için hazırlık yapmaya başlamıştı.

BDDK’nın hazırladığı tasarıya göre, IBAN ile para transferinde artık çift aşamalı doğrulama yapılacak. 

Kaynak: Sözcü

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İnternet bankacılığı ve mobil banka uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılığın önüne geçilmeye çalışılıyor.

İnternet bankacılığı ve mobil banka uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılığın önüne geçilmeye çalışılıyor.

BDDK’nın hazırladığı yeni güvenlik protokolüne göre, havale, EFT ve FAST işlemlerinde çift aşamalı doğrulama şartı aranacak.

Çift aşamalı doğrulama, internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden yapılacak para transferlerinde SMS zorunluğu ile yapılacak.

Haziran ayında başlaması bekleniyor.

Haziran ayında başlaması bekleniyor.

Birçok banka, müşterilerin telefonlarının tanımlı olması halinde gün içerisinde EFT ve havale işlemleri yapılırken yalnızca para transferinin aktarılacağı hesabın bilgisini talep etmekte. 

Değişiklik sonrasında kullanıcılar, tanımlı telefon üzerinden para transferi gerçekleştirme talimatı verse bile, bu işlemin tamamlanabilmesi için müşterinin bankacılık sistemine kayıtlı telefonuna gelen SMS şifresini girmek zorunda kalacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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