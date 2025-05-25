Yeni Şafak’ın İddiası: TOBB’un Kapalı Toplantısında Yüksek Faizlerden Şikayet Edildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlendi. Şuraya, 81 ileden oda ve borsa başkanları katıldı.
Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’tan İbrahim Acar’ın haberine göre, başkanlar uygulanan yüksek faizeden şikayet etti. Faizlerin düşürülmesini talep eden başkanlar, üreticilerin yaşadığı krizin sebebi olarak faizleri gösterdi.
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Mehmet Şimşek’in ekonominin başına geçmesi sonrasında politika faizleri yükselmeye başlamıştı.
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TOBB kapalı toplantısında faizler şikayet edildi iddiası.
“Faizler hızlıca düşürülsün” talebi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: En büyük sorun krediye ulaşamamak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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niye daha ucuza kredi mi almak istiyorsunuz yoksa doların artıp ihracattan daha çok kar mı yapmak istiyorsunuz
Faizden şikayet ediyor. Krediye ulaşımın kolaylaşmasını istiyor yani bugünün koşullarında parasal genişleme istiyor. Parasal genişleme zamanla enflasyonun da... Devamını Gör
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