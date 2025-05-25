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Yeni Şafak’ın İddiası: TOBB’un Kapalı Toplantısında Yüksek Faizlerden Şikayet Edildi

Yeni Şafak’ın İddiası: TOBB’un Kapalı Toplantısında Yüksek Faizlerden Şikayet Edildi

TOBB
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.05.2025 - 12:17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlendi. Şuraya, 81 ileden oda ve borsa başkanları katıldı.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’tan İbrahim Acar’ın haberine göre, başkanlar uygulanan yüksek faizeden şikayet etti. Faizlerin düşürülmesini talep eden başkanlar, üreticilerin yaşadığı krizin sebebi olarak faizleri gösterdi.

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Mehmet Şimşek’in ekonominin başına geçmesi sonrasında politika faizleri yükselmeye başlamıştı.

Mehmet Şimşek’in ekonominin başına geçmesi sonrasında politika faizleri yükselmeye başlamıştı.

Merkez Bankası üst üste gelen faiz indirimleriyle faizleri yüzde 42.5’e kadar düşürmüştü. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında açıklanan faiz oranlarında yeniden yükselişe gidilmiş ve faizler yüzde 46’ya çıkmıştı.

Politika faizlerinin yüksek olması nedeniyle bankalar da tüketici kredilerinde faiz oranlarını yüksek tutuyor.

TOBB kapalı toplantısında faizler şikayet edildi iddiası.

TOBB kapalı toplantısında faizler şikayet edildi iddiası.

Yeni Şafak’tan İbrahim Acar’ın haberine göre,TOBB Türkiye Ekonomi Şurası”na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Toplantıda 75 civarında oda başkanı söz alıp konuştu. Kürsüye gelen başkanların yarısından fazlası yüksek faizi eleştirdi.

“Faizler hızlıca düşürülsün” talebi

“Faizler hızlıca düşürülsün” talebi

Sanayici, tüccar, girişimci ve ihracatçıların krediye ulaşmada yaşadıkları zorluklardan yakınan oda ve borsa başkanları kredi faizlerinin hızlıca düşürülmesini talep etti. 

Yeni yatırımların zayıf kaldığına dikkat çeken oda başkanları, üretimlerini sürdüren işletmelerin de ayakta kalmakta zorlandıklarını kaydetti. Açıklanan kredi paketlerinden yararlanma şartlarının zorlukları da başkanların gündemindeydi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: En büyük sorun krediye ulaşamamak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: En büyük sorun krediye ulaşamamak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu'yu sürekli dolaştığını belirterek gözlemlerini anlattı ve talepleri dile getirdi: 

Firma ve sektörleri devamlı dinliyorum. Gördüğüm en büyük sıkıntı krediye erişim. Hem kredi büyümesine getirilen kısıtlamalar hem de yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere, KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Onları, aylık kredi büyüme sınırı dışına almalıyız. Ticari kredi kartlarını da bu sınırlama harici tutmalıyız. Mevcut kredi limitlerinin reel olarak daralmasının önüne geçmeliyiz. Böylelikle piyasaya bir rahatlama getirebiliriz.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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futboltopu20

niye daha ucuza kredi mi almak istiyorsunuz yoksa doların artıp ihracattan daha çok kar mı yapmak istiyorsunuz

SeuS

Faizden şikayet ediyor. Krediye ulaşımın kolaylaşmasını istiyor yani bugünün koşullarında parasal genişleme istiyor. Parasal genişleme zamanla enflasyonun da... Devamını Gör

futboltopu20

😡😡😡😡