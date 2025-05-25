Balonlar Hazır: Kanseri Yenen Minik Ali Asaf İçin Binlerce Kişi Toplandı
Minik Ali Asaf yakalandığı kanser hastalığından kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. TikTok’ta yapılan paylaşımda, “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” yazıyordu.
Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında Sancaktepe Belediyesi de harekete geçmiş ve minik Ali için organizasyon düzenlenmişti.
Bugün binlerce kişi balon uçurmak için bir araya geldi. Ali Asaf için araçlarla konvoy yapıldı ve belediye önünden toplanıldı. Balonlar Ali Asaf için gökyüzüne salındı.
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Her şey çocuğu kanseri yenen bir babanın paylaşımı ile başladı.
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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in paylaşımı
Ali Asaf için büyük geldi.
Gazeteci Umut Taştan'ın paylaştığı görüntüler 👇
Ali Asaf ve babasının toplanan kalabalık karşısında yaşadığı mutluluk 👇
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Görüntüler 👇
Ali Asaf'ın partisinde gelin ve damat 👇
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Sancaktepe Meydanı'nda oluşan kalabalık 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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