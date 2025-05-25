Balonlar Hazır: Kanseri Yenen Minik Ali Asaf İçin Binlerce Kişi Toplandı

Minik Ali Asaf yakalandığı kanser hastalığından kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. TikTok’ta yapılan paylaşımda, “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” yazıyordu.

Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında Sancaktepe Belediyesi de harekete geçmiş ve minik Ali için organizasyon düzenlenmişti.

Bugün binlerce kişi balon uçurmak için bir araya geldi. Ali Asaf için araçlarla konvoy yapıldı ve belediye önünden toplanıldı. Balonlar Ali Asaf için gökyüzüne salındı.