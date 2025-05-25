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Balonlar Hazır: Kanseri Yenen Minik Ali Asaf İçin Binlerce Kişi Toplandı

Balonlar Hazır: Kanseri Yenen Minik Ali Asaf İçin Binlerce Kişi Toplandı

Sancaktepe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.05.2025 - 14:14

Minik Ali Asaf yakalandığı kanser hastalığından kurtulmuş ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme gelmişti. TikTok’ta yapılan paylaşımda, “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” yazıyordu.

Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında Sancaktepe Belediyesi de harekete geçmiş ve minik Ali için organizasyon düzenlenmişti.

Bugün binlerce kişi balon uçurmak için bir araya geldi. Ali Asaf için araçlarla konvoy yapıldı ve belediye önünden toplanıldı. Balonlar Ali Asaf için gökyüzüne salındı.

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Her şey çocuğu kanseri yenen bir babanın paylaşımı ile başladı.

Her şey çocuğu kanseri yenen bir babanın paylaşımı ile başladı.

“Bizim fazla çevremiz yok” diye başlayan paylaşım, vatandaşları Ali Asıf bebek için balon uçurmaya çağırıyordu. Herkesi duygulandıran bu paylaşıma ailenin yaşadığı Sancaktepe Belediyesi de tepkisiz kalmadı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlar 25 Mayıs Pazar günü minik Ali Asaf için düzenlenecek organizasyona çağırıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in paylaşımı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in paylaşımı
twitter.com

Ali Asaf için büyük geldi.

Ali Asaf için büyük geldi.

Sosyal medyada viral olan paylaşım sonrasında bugün binlerce kişi Ali Asaf için yollara düştü. Arabalarla konvoy oluşturuldu ve vatandaşlar belediye meydanında toplandı.

Gazeteci Umut Taştan'ın paylaştığı görüntüler 👇

Ali Asaf ve babasının toplanan kalabalık karşısında yaşadığı mutluluk 👇

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Görüntüler 👇

Ali Asaf'ın partisinde gelin ve damat 👇

Ali Asaf'ın partisinde gelin ve damat 👇
twitter.com

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Sancaktepe Meydanı'nda oluşan kalabalık 👇

Sancaktepe Meydanı'nda oluşan kalabalık 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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