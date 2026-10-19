İnsanların Daha Geç Evlenmesinin Ekonomiye 10 Etkisi
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Günümüzde evlilik yaşının giderek yükselmesi, en başta sosyal değişimlere ve bireysel tercihlere bağlı. Eğitim süresinin uzaması, kariyer planları ve ekonomik belirsizlikler gibi birçok değişken evlilik yaşının gecikmesine yol açıyor. Bireylerin en üretken dönemlerini bekar olarak geçirmesi ise ekonomiyi doğrudan etkiliyor.
İşte evlilik yaşının ekonomiye yönelik etkileri!
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1. Geleneksel Trendlerde Zayıflama
2. Doğum Oranlarında Azalma
3. Bireysel Gelir Artışı
4. Erken Yaşta Birikim Yapma
5. Hane Giderlerinde Artış
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6. Evcil Hayvan Sahiplenmesinin Yaygınlaşması
7. Konut Piyasasındaki Yükseliş
8. Lüks Tüketim Eğilimi
9. İş Gücü Arzında Azalma
10. Emeklilik Sisteminde Çökme Riski
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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