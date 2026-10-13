Banyo Derzlerindeki Sararmayı Gidermenin Pratik Yolu: Saatlerce Ovalamaya Gerek Yok

Uzmanların önerdiği yöntemde derzi diş fırçasıyla uzun uzun ovalamak gerekmiyor. Asıl iş temizleyiciyi derze sürmek, birkaç dakika bekletmek ve ardından kısa bir fırçalamayla durulamak.

Karışım için yaklaşık 180 mililitre çamaşır suyu 3,8 litre suyla seyreltiliyor. Lastik eldiven giyildikten sonra sert kıllı bir fırçayla karışım her seferinde küçük bir alana sürülüyor, sıvının üstünüze ya da çevredeki yüzeylere sıçramamasına da dikkat etmek gerekiyor.