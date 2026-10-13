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Banyo Derzlerindeki Sararmayı Gidermenin Pratik Yolu: Saatlerce Ovalamaya Gerek Yok

Banyo Derzlerindeki Sararmayı Gidermenin Pratik Yolu: Saatlerce Ovalamaya Gerek Yok

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 23:01
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Banyo ve mutfakta fayansları birbirinden ayıran derzler, nemin ve kirin en çok biriktiği yerlerden biri ve zamanla sararıyor. Good Housekeeping'in Ev Bakımı ve Temizlik Laboratuvarı uzmanları, derzleri saatlerce fırçalamadan temizlemenin yolunu anlattı.

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Doğru karışım derzin üzerinde birkaç dakika bekletildiğinde fırçalama süresi kısalıyor.

Doğru karışım derzin üzerinde birkaç dakika bekletildiğinde fırçalama süresi kısalıyor.

Uzmanların önerdiği yöntemde derzi diş fırçasıyla uzun uzun ovalamak gerekmiyor. Asıl iş temizleyiciyi derze sürmek, birkaç dakika bekletmek ve ardından kısa bir fırçalamayla durulamak.

Karışım için yaklaşık 180 mililitre çamaşır suyu 3,8 litre suyla seyreltiliyor. Lastik eldiven giyildikten sonra sert kıllı bir fırçayla karışım her seferinde küçük bir alana sürülüyor, sıvının üstünüze ya da çevredeki yüzeylere sıçramamasına da dikkat etmek gerekiyor.

Derzin kalıcı olarak sararmaması için haftada bir temizlemek yetiyor.

Derzin kalıcı olarak sararmaması için haftada bir temizlemek yetiyor.

Uzmanlar derzleri her hafta ya da ihtiyaç duyuldukça temizlemeyi öneriyor. Derzde ilk matlaşma görüldüğünde müdahale etmek, sararmanın geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmesini önlüyor.

Çamaşır suyu kullanmak istemeyenler karbonatı oksijenli suyla macun kıvamına gelene kadar karıştırıp derze sürebiliyor. Ev yapımı karışım çamaşır suyu kadar güçlü olmadığından sonuç almak daha fazla emek ve sabır istiyor.

Sararmanın asıl nedeni nem olduğu için banyoyu kuru tutmak temizlik ihtiyacını azaltıyor.

Sararmanın asıl nedeni nem olduğu için banyoyu kuru tutmak temizlik ihtiyacını azaltıyor.

Derzlerdeki sararmanın en yaygın nedeni nemin yol açtığı küf lekeleri. Alan ne kadar kuru tutulursa o kadar az temizlik gerekiyor.

Duştan sonra fayansların üzerinden çekpas geçirmek, derzde biriken suyu azaltıyor. Duş sırasında aspiratörü çalıştırmak, pencereyi ya da kapıyı açık bırakmak da banyodaki nemi düşürüyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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