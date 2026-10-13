Banyo Derzlerindeki Sararmayı Gidermenin Pratik Yolu: Saatlerce Ovalamaya Gerek Yok
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Banyo ve mutfakta fayansları birbirinden ayıran derzler, nemin ve kirin en çok biriktiği yerlerden biri ve zamanla sararıyor. Good Housekeeping'in Ev Bakımı ve Temizlik Laboratuvarı uzmanları, derzleri saatlerce fırçalamadan temizlemenin yolunu anlattı.
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Doğru karışım derzin üzerinde birkaç dakika bekletildiğinde fırçalama süresi kısalıyor.
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Derzin kalıcı olarak sararmaması için haftada bir temizlemek yetiyor.
Sararmanın asıl nedeni nem olduğu için banyoyu kuru tutmak temizlik ihtiyacını azaltıyor.
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