Erken Final Yapan Diziden Reytinglerin Yeni Zirvesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Kasım Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, 49. bölümünde yine dikkat çeken bir yarışmaya sahne oldu.
Kanal D'den erken final haberi geldi! Haysiyet dizisinin final yapacağı duyuruldu.
Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz için hazırlıklar sürerken, yapımın Bahar'ı Lizge Cömert karakterine ve projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başarılı oyuncu Demet Evgar, televizyon sektörüne ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programında hem annelik hem de oyunculuk kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
18 Kasım Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Fahriye Evcen ve Oktay Kaynarca'lı Hamal dizisinin yayın tarihi için ilk açıklama geldi.
Demet Evgar, Bahar'ın 15 reytinge ulaşacağını sette bile kimsenin öngörmediğini söyledi.
Kanal D, dört dizisinden 27,00 puan toplayıp dizi başına 6,75 ortalamayla zirveye yerleşti.
Birol Güven'in ısrarı Tamer Karadağlı'yı Çocuklar Duymasın görüşmesine götürdü!
Elçin Sangu'nun başrolde yer aldığı, merakla beklenen "Cevher" dizisinin ilk tanıtımı sonunda yayınlandı.
Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz'ın kadrosuna İlber Uygar Kaboğlu dahil oldu.
Tansu Biçer, Şapka Devrimi'ni anlatacak dizide Albay Sami rolünü üstleniyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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