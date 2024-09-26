Obruk ve Göktaşından Zarar Gördüyseniz DASK'tan 150 Bin Lira Ödeme Alabilirsiniz!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, doğal afetlerde zarar gören DASK’ı olan herkese 150 bin liralık acil ihtiyaç ödemesi yapacaklarını söyledi. Habertürk’ten Rahim Ak’a konuşan Turgut, yılbaşından itibaren ise göktaşı ve obruktan zarar görenleri de sigortaya dahil edeceklerini belirtti.

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