Obruk ve Göktaşından Zarar Gördüyseniz DASK'tan 150 Bin Lira Ödeme Alabilirsiniz!
Obruk ve Göktaşından Zarar Gördüyseniz DASK'tan 150 Bin Lira Ödeme Alabilirsiniz!
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, doğal afetlerde zarar gören DASK’ı olan herkese 150 bin liralık acil ihtiyaç ödemesi yapacaklarını söyledi. Habertürk’ten Rahim Ak’a konuşan Turgut, yılbaşından itibaren ise göktaşı ve obruktan zarar görenleri de sigortaya dahil edeceklerini belirtti.
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Türkiye’de özellikle Konya’da oluşumu gözlemlenen obruklar tehlike saçıyor. Kentte 300’ü aşkın obruk oluştuğu biliniyor.
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Vatandaşların arazileri, evleri zarar görürken yılbaşından itibaren göktaşı ve obruktan zarar görenlerin Zorunlu Afet Sigortası’ndan yararlanabileceği belirtildi.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, önümüzdeki dönem hem göktaşı hem de obruk sigortasının tarım alanlarını değil evlerin zararını karşılayacağını belirtti.
Habertürk’ten Rahim Ak’a konuşan Turgut, DASK’ı olan herkese 150 bin lira acil ihtiyaç ödemesi yapacaklarını belirtti.
150 bin TL’yi almanın tek şartı ise evin DASK poliçesine sahip olması.
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Turgut, DASK’ın yerine gelecek olan Zorun Afet Sigortası’na (ZAS) dair, “ZAS'a dönüşümün temel amacı sel, dolu, yer kayması, orman yangını (dünyada ilk kez) gibi doğal afetleri da kapsamak istememiz" ifadelerini kullandı.
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