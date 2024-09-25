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Bitlis Depremiyle İlgili Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Kritik Açıklama: "Her An Büyük Deprem Üretecek Fay"

Bitlis Depremiyle İlgili Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Kritik Açıklama: "Her An Büyük Deprem Üretecek Fay"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.09.2024 - 15:55 Son Güncelleme: 25.09.2024 - 15:58

Bitlis'in Tatvan ilçesi bugün saat 14.50'de 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Sarsıntının ardından akıllara 'Büyük depremin habercisi mi? Bu depremin devamı gelecek mi?' soruları geldi. CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr Süleyman Pampal, endişelendirecek açıklamalarda bulundu: 'Uyarıcı deprem. Her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay.'

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bugün 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bugün 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde bir olumsuzluk yaşanmadı.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

Endişelendiren deprem akıllara "Büyük depremin habercisi mi? Depremlerin devamı gelecek mi?" sorularını getirdi.

Endişelendiren deprem akıllara "Büyük depremin habercisi mi? Depremlerin devamı gelecek mi?" sorularını getirdi.

CNN Türk ekranlarına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, endişelendiren açıklamalarda bulundu.

CNN Türk ekranlarına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, endişelendiren açıklamalarda bulundu.

Kaynak

Bitlis depreminin "Uyarıcı deprem" olduğunu söyleyen Prof. Dr. Pampal, "Bu bölgedeki deprem maalesef bizi kaygılandırıyor" diye konuştu.

Bitlis depreminin "Uyarıcı deprem" olduğunu söyleyen Prof. Dr. Pampal, "Bu bölgedeki deprem maalesef bizi kaygılandırıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Pampal'ın açıklamaları şöyle:

Prof. Dr. Pampal'ın açıklamaları şöyle:

'Son günlerde bu bölgede depremler oluyor. Çünkü 6 Şubat depremlerinden sonra Arap levhası hareket etti. Afrika levhası, Anadolu ve Arap levhalarının sınır bölgesinde meydana geldi. 

Bu biraz Van'ın Batı'sında. Buranın doğusunda Hakkari malum bizim deprem beklediğimiz bir yer. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'nun kesiştiği bölgede fay var. 1984'te 7 büyüklüğünde deprem üretmiş bir fay. Yine her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay. Bu bölgedeki depremler maalesef bizi kaygılandırıyor. Uyarıcı bir deprem. Bölgede büyük beklenti olan faylar var.'

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