Bitlis Depremiyle İlgili Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Kritik Açıklama: "Her An Büyük Deprem Üretecek Fay"
Bitlis Depremiyle İlgili Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Kritik Açıklama: "Her An Büyük Deprem Üretecek Fay"
Bitlis'in Tatvan ilçesi bugün saat 14.50'de 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Sarsıntının ardından akıllara 'Büyük depremin habercisi mi? Bu depremin devamı gelecek mi?' soruları geldi. CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr Süleyman Pampal, endişelendirecek açıklamalarda bulundu: 'Uyarıcı deprem. Her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bugün 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde bir olumsuzluk yaşanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Endişelendiren deprem akıllara "Büyük depremin habercisi mi? Depremlerin devamı gelecek mi?" sorularını getirdi.
CNN Türk ekranlarına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, endişelendiren açıklamalarda bulundu.
Bitlis depreminin "Uyarıcı deprem" olduğunu söyleyen Prof. Dr. Pampal, "Bu bölgedeki deprem maalesef bizi kaygılandırıyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Pampal'ın açıklamaları şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın