Bitlis Depremiyle İlgili Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Kritik Açıklama: "Her An Büyük Deprem Üretecek Fay"

Bitlis'in Tatvan ilçesi bugün saat 14.50'de 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Sarsıntının ardından akıllara 'Büyük depremin habercisi mi? Bu depremin devamı gelecek mi?' soruları geldi. CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr Süleyman Pampal, endişelendirecek açıklamalarda bulundu: 'Uyarıcı deprem. Her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay.'

Kaynak