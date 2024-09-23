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Naci Görür, Murat Kurum’un Açıkladığı Rapora İtiraz Etti: “Beni Affedin Sayın Bakanım Ama…”

Naci Görür, Murat Kurum’un Açıkladığı Rapora İtiraz Etti: “Beni Affedin Sayın Bakanım Ama…”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.09.2024 - 10:45

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'a dair hazırladıkları fay etüt raporu sonuçlarını açıkladı. Rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan bölgelerde tedbirler doğrultusunda yapılaşma oluşturulması mümkün. 

Ancak bu rapora deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den itiraz geldi. Prof. Dr. Görür, 'Beni affedin sayın bakanım ama...' sözleriyle rapora neden karşı çıktığını anlattı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre Kahramanmaraş fay zonlarının bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmuyor. Bu çerçevede bu alanlarda tedbirler doğrultusunda yeniden yapılaşma olabilir.

Rapora göre Kahramanmaraş fay zonlarının bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmuyor. Bu çerçevede bu alanlarda tedbirler doğrultusunda yeniden yapılaşma olabilir.

Bu rapora ilk itiraz deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi.

Bu rapora ilk itiraz deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Görür, raporda söz edilen fay sonunda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yerin yerleşime uygun olmadığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Görür, raporda söz edilen fay sonunda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yerin yerleşime uygun olmadığını belirtti.

“Beni affedin sayın bakanım ama…”

“Beni affedin sayın bakanım ama…”
twitter.com

Prof. Dr. Naci Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı itiraz şöyle:

“Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londr’da incelenen örneklerden basedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil.

Sözkonusu zon bir levha sınırı. Levha sınırları deprem üretirler. yaklaşık 13,6 milyon senedir deprem üretiyor daha milyonlarca sene üretecek. Bu zon Ölüdeniz Fayı ila Doğuandolu  Fayı tarafından temsil ediliyor.”

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“Fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim.”

“Fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim.”

“Bu faylar genellikle 6 Şubat depremlerinde kırıldı. Ama bu levha sınırının doğusunda, Arap Levhası üzerinde levha sınırı kenar fayları var. Bunlar kırılmadı. 

Bu dar zonda hangi fay kırılırsa hasar verir. En iyisi fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim. Buradaki yerleşim alanlarına özen gösterilmelidir. Burası özel bir yerdir. Özel planlama, özel mimari, özel inşaat teknolojisi, özel yapı malzemesi, deprem etkisini azaltacak özel teknoloji ister.'

“Burada klasik bina yapamazsınız."

“Burada klasik bina yapamazsınız."

'İşini bilen özel insanlarla çalışmalısınız. Doğa koşullarını düzeltemeyeceğinize göre tek şansınız özgün inşaat, mimari ve malzeme teknolojileridir. Eğer böyle yapmazsak bugün çektiğimiz acıları gelecek nesillere ihraç etmiş oluruz. Sevgiyle”

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