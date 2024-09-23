Naci Görür, Murat Kurum’un Açıkladığı Rapora İtiraz Etti: “Beni Affedin Sayın Bakanım Ama…”
Naci Görür, Murat Kurum’un Açıkladığı Rapora İtiraz Etti: “Beni Affedin Sayın Bakanım Ama…”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'a dair hazırladıkları fay etüt raporu sonuçlarını açıkladı. Rapora göre deprem üretme potansiyeli bulunmayan bölgelerde tedbirler doğrultusunda yapılaşma oluşturulması mümkün.
Ancak bu rapora deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den itiraz geldi. Prof. Dr. Görür, 'Beni affedin sayın bakanım ama...' sözleriyle rapora neden karşı çıktığını anlattı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda yürütülen Kahramanmaraş'ın fay etüt raporu sonuçlarını açıkladı.
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Rapora göre Kahramanmaraş fay zonlarının bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmuyor. Bu çerçevede bu alanlarda tedbirler doğrultusunda yeniden yapılaşma olabilir.
Bu rapora ilk itiraz deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Görür, raporda söz edilen fay sonunda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yerin yerleşime uygun olmadığını belirtti.
“Beni affedin sayın bakanım ama…”
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“Fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim.”
“Burada klasik bina yapamazsınız."
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