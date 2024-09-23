Naci Görür, Murat Kurum’un Açıkladığı Rapora İtiraz Etti: “Beni Affedin Sayın Bakanım Ama…”

Prof. Dr. Naci Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı itiraz şöyle:

“Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londr’da incelenen örneklerden basedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil.

Sözkonusu zon bir levha sınırı. Levha sınırları deprem üretirler. yaklaşık 13,6 milyon senedir deprem üretiyor daha milyonlarca sene üretecek. Bu zon Ölüdeniz Fayı ila Doğuandolu Fayı tarafından temsil ediliyor.”