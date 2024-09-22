Ege Denizi'nin Altı Kaynıyor: Peş Peşe Depremler Meydana Geldi!
Ege Denizi'nin Altı Kaynıyor: Peş Peşe Depremler Meydana Geldi!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.50'de Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 6.53 kilometre olarak ölçüldü.
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AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı 👇
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde gün içinde büyüklüğü 4.0'ı aşan iki deprem daha meydana geldi.
Saat 11:47'de 4.3 büyüklüğünde daha sonra ise saat 12:57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandığı bildirildi.
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