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Ege Denizi'nin Altı Kaynıyor: Peş Peşe Depremler Meydana Geldi!

Ege Denizi'nin Altı Kaynıyor: Peş Peşe Depremler Meydana Geldi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.09.2024 - 16:41

Ege Denizi'nde bugün peş peşe şiddetli depremler yaşandı. AFAD'ın yaptığı bilgilendirmeye göre, gün içinde 4,3, 4,2 ve 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.50'de Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 6.53 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.50'de Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 6.53 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı 👇

AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı 👇

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde gün içinde büyüklüğü 4.0'ı aşan iki deprem daha meydana geldi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde gün içinde büyüklüğü 4.0'ı aşan iki deprem daha meydana geldi.

Saat 11:47'de 4.3 büyüklüğünde daha sonra ise saat 12:57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandığı bildirildi.

Saat 11:47'de 4.3 büyüklüğünde daha sonra ise saat 12:57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandığı bildirildi.
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