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AFAD Açıkladı: Bitlis'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem!

AFAD Açıkladı: Bitlis'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.09.2024 - 15:11

AFAD, Bitlis Tatvan'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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6 Şubat depremleri Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu acı bir şekilde hatırlattı.

6 Şubat depremleri Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu acı bir şekilde hatırlattı.

Dokuz saat arayla meydana gelen 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar diken üstünde.

Dokuz saat arayla meydana gelen 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar diken üstünde.

Türkiye adeta beşik gibi sallanırken son deprem Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana geldi.

Türkiye adeta beşik gibi sallanırken son deprem Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Saat 14.50’de gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Saat 14.50’de gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
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