AFAD Açıkladı: Bitlis'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem!
AFAD Açıkladı: Bitlis'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem!
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6 Şubat depremleri Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu acı bir şekilde hatırlattı.
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Dokuz saat arayla meydana gelen 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar diken üstünde.
Türkiye adeta beşik gibi sallanırken son deprem Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana geldi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Saat 14.50’de gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
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