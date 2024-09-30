Sonbahar Geldi Diye Sevinenlerin Hevesini Kursakta Bırakacak Haber: Sıcaklıklar Yeniden 30 Dereceyi Görecek

Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte sıcaklıkların 12 derece birden düşmesiyle vatandaşlar tam bir sonbahar havasına gözünü açtı. Gece saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü ve sağanak yağış sabah saatlerinde de devam etti. Ancak “Sonbahar geldi” diye sevinenlere kötü haber meteorolojiden ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi.