Sonbahar Geldi Diye Sevinenlerin Hevesini Kursakta Bırakacak Haber: Sıcaklıklar Yeniden 30 Dereceyi Görecek
Sonbahar Geldi Diye Sevinenlerin Hevesini Kursakta Bırakacak Haber: Sıcaklıklar Yeniden 30 Dereceyi Görecek
Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte sıcaklıkların 12 derece birden düşmesiyle vatandaşlar tam bir sonbahar havasına gözünü açtı. Gece saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü ve sağanak yağış sabah saatlerinde de devam etti. Ancak “Sonbahar geldi” diye sevinenlere kötü haber meteorolojiden ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi.
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Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış geldi. Gece itibarıyla etkili olan yağışlar sabah da etkisini sürdürdü.
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Sıcaklıklar ülkenin batı kesimlerinde 12 derece birden düştü. Meteorolojinin 30 Eylül Pazartesi hava tahmin raporuna göre başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte kuvvetli yağışlar gün boyu etkili olacak.
Kuvvetli rüzgarın Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında saatteki hızının 50-70 kilometre hızda olması bekleniyor.
Ancak Meteorolojinin 5 günlük tahminlerine göre yağışlar çarşamba gününden itibaren yurdu terk ediyor. Haftanın ortasından itibaren artan sıcaklıklar hafta sonu 30 dereceye yaklaşacak.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de X (Twitter) hesabından haftalık tahminde bulundu.
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Bu gece ve yarından itibaren alçak basıncın Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağışlara neden olacağını vurgulayan Prof. Dr. Şen, Zonguldak, İnebolu ve Samsun'da taşkınların olabileceği konusunda uyardı.
Prof. Dr. Şen, hafta sonu içinde kritik bir paylaşım gerçekleştirdi. Sıcaklıkların hafta sonuna kadar artacağını dile getiren Prof. Dr. Şen, şunları söyledi:
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