Dışarı Çıkacaklar Dikkat: Yazdan Kalma Bir Gün Yaşayacağız!

'Yarın (Pazar) gece Trakyadan kuvvetli yağış giriş yapıyor. Gece yarısından sonra ve pazartesi sabah İstanbulda etkili olur.

Pazartesi öğlen batı karadenizi İç anadolu ve Antalya öğlen orta karadenizi Salı sabah batı ve Doğu karadeniz bölgesini etkiler.'