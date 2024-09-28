Dışarı Çıkacaklar Dikkat: Yazdan Kalma Bir Gün Yaşayacağız!
Dışarı Çıkacaklar Dikkat: Yazdan Kalma Bir Gün Yaşayacağız!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Eylül Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre ülke genelinde sıcaklık 30 dereceyi aşacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre ülke genelinde adeta temmuz sıcaklıkları yaşanacak.
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Meteorolojinin 28 Eylül Cumartesi gününe dair yayınladığı hava sıcaklığı haritasında tüm kentlerde güneşli hava hakim. Sıcaklık pek çok kentte 30 dereceyi aşacak.
Ülkenin kuzey kesiminde sabah saatlerinde pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkta ise bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Yarın (29 Eylül Pazar) ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde devam edecek. Ancak Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X (Twitter) hesabından yarına dair uyarılarda bulundu.
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