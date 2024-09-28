Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Dışarı Çıkacaklar Dikkat: Yazdan Kalma Bir Gün Yaşayacağız!

Dışarı Çıkacaklar Dikkat: Yazdan Kalma Bir Gün Yaşayacağız!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.09.2024 - 08:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Eylül Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre ülke genelinde sıcaklık 30 dereceyi aşacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre ülke genelinde adeta temmuz sıcaklıkları yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre ülke genelinde adeta temmuz sıcaklıkları yaşanacak.

Meteorolojinin 28 Eylül Cumartesi gününe dair yayınladığı hava sıcaklığı haritasında tüm kentlerde güneşli hava hakim. Sıcaklık pek çok kentte 30 dereceyi aşacak.

Meteorolojinin 28 Eylül Cumartesi gününe dair yayınladığı hava sıcaklığı haritasında tüm kentlerde güneşli hava hakim. Sıcaklık pek çok kentte 30 dereceyi aşacak.

Ülkenin kuzey kesiminde sabah saatlerinde pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkta ise bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Ülkenin kuzey kesiminde sabah saatlerinde pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkta ise bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Yarın (29 Eylül Pazar) ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde devam edecek. Ancak Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yarın (29 Eylül Pazar) ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde devam edecek. Ancak Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X (Twitter) hesabından yarına dair uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X (Twitter) hesabından yarına dair uyarılarda bulundu.
twitter.com

'Yarın (Pazar) gece Trakyadan kuvvetli yağış giriş yapıyor. Gece yarısından sonra ve pazartesi sabah İstanbulda etkili olur. 

Pazartesi öğlen batı karadenizi İç anadolu ve Antalya  öğlen orta karadenizi Salı sabah batı ve Doğu karadeniz bölgesini etkiler.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın