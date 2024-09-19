İstanbul Barajları Alarm Vermeye Başladı: İki Barajda Doluluk Oranı Yüzde 10'un Altına Düştü
İstanbul Barajları Alarm Vermeye Başladı: İki Barajda Doluluk Oranı Yüzde 10'un Altına Düştü
Geçen yıl son 10 yılın en kurak dönemini yaşayan İstanbul barajlarında son durum merak ediliyor. 2024 Mart ayında yüzde 80 doluluk oranına ulaşan barajlarda düşüş yaşandı. İşte 19 Eylül 2024 Perşembe günü itibarıyla İstanbul barajlarında son durum.
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçen sene tarihin en kötü dönemini yaşayan İstanbul barajları yüzde 16 seviyesini görerek alarm vermişti.
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Barajlarda dip seviyesinin görülmesinin ardından başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere pek çok kurum ve uzman tasarruf çağrılarında bulunmuştu.
İstanbul'un barajları bu yılın başlarında kentte etkili olan sağanak yağışlarla birlikte yüzde 80 seviyesine ulaştı.
Ancak yazın kurak geçmesiyle birlikte barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı. İSKİ verilerine göre 19 Eylül 2024 Perşembe günü barajlarda doluluk oranı yüzde 40 seviyesine indi.
Kazandere ve Alibey barajlarında doluluk oranı yüzde 10'un altına indi.
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Bir diğer tehlike çanlarının çaldığı baraj ise Pabuçdere oldu. Pabuçdere'de güncel doluluk oranı yüzde 22.48 olarak ölçüldü.
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