NASA Türkiye'yi Yıllar Önce Uyarmıştı: 240 Gölümüzden Geriye Sadece 54 Göl Kaldı!

Gündemimizde kendisine pek de yer bulamayan kuraklık problemi, aslında Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birisi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Amasya'nın yalnızca 10 günlük suyu kaldığı açıklanmış, kentte geceleri su kesintisi uygulamasına gidilmişti.