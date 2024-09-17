NASA Türkiye'yi Yıllar Önce Uyarmıştı: 240 Gölümüzden Geriye Sadece 54 Göl Kaldı!
NASA Türkiye'yi Yıllar Önce Uyarmıştı: 240 Gölümüzden Geriye Sadece 54 Göl Kaldı!
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Kuraklık, Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında geliyor.
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"Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı" haberleri bizler için şaşırtıcı olsa da aslında bugünlerin geleceği, yıllar önceden belliydi.
NASA, Türkiye'nin yeraltı su seviyelerinin düşüklüğüne vurgu yapmış, barajlardaki su seviyesinin son 15 yılın en düşük seviyesine geldiğini söylemişti.
Bugün gelinen noktada ise Türkiye, son 60 yılda 240 gölünden 186'sını tamamen kaybetti.
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Bitlis'in Arin Gölü'nde 2005 yılından bu yana yaşanan çekilme, uydu görüntülerine bu şekilde;
Sivas'ın Kellah Gölü'nün son hali ise bu şekilde yansımıştı.
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde de kıyı çekilmeleri yaşanıyor.
"Hakikaten göl, diye bir şey kalmadı memlekette. Hepsi aşırı su kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor."
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