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NASA Türkiye'yi Yıllar Önce Uyarmıştı: 240 Gölümüzden Geriye Sadece 54 Göl Kaldı!

NASA Türkiye'yi Yıllar Önce Uyarmıştı: 240 Gölümüzden Geriye Sadece 54 Göl Kaldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.09.2024 - 12:59

NASA, 2021 yılında Türkiye'yi iklim krizine karşı uyarmıştı. Kuraklığın devam etmesi halinde mahsul üretiminin tehlikeye gireceği belirtilmiş, yeraltı su seviyesinin düşüklüğüne dikkat çekilmişti. 

Bugün yapılan çalışmalar ise Türkiye'nin 240 gölünden tam 186'sının kuruduğunu ortaya çıkardı.

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Kuraklık, Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında geliyor.

Kuraklık, Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında geliyor.

Gündemimizde kendisine pek de yer bulamayan kuraklık problemi, aslında Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birisi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Amasya'nın yalnızca 10 günlük suyu kaldığı açıklanmış, kentte geceleri su kesintisi uygulamasına gidilmişti.

"Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı" haberleri bizler için şaşırtıcı olsa da aslında bugünlerin geleceği, yıllar önceden belliydi.

"Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı" haberleri bizler için şaşırtıcı olsa da aslında bugünlerin geleceği, yıllar önceden belliydi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'de yaşanan kuraklığın tehlikeli bir seviyeye geldiğini 2021 yılında duyurmuş, düzenli yağmur yağmazsa mahsul alımının da tehlikeye gireceğini açıklamıştı.

NASA, Türkiye'nin yeraltı su seviyelerinin düşüklüğüne vurgu yapmış, barajlardaki su seviyesinin son 15 yılın en düşük seviyesine geldiğini söylemişti.

NASA, Türkiye'nin yeraltı su seviyelerinin düşüklüğüne vurgu yapmış, barajlardaki su seviyesinin son 15 yılın en düşük seviyesine geldiğini söylemişti.

"Pek çok mevsimde ortalamanın altında gerçekleşen yağışlar, Türkiye'nin içme suyu ve yeraltı suyu rezervlerini etkiledi..."

Bugün gelinen noktada ise Türkiye, son 60 yılda 240 gölünden 186'sını tamamen kaybetti.

Bugün gelinen noktada ise Türkiye, son 60 yılda 240 gölünden 186'sını tamamen kaybetti.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin yaşadığı kuraklık sorununa parmak basarak geriye kalan 54 gölde de kuraklık tehlikesi ve aşırı kirliliği yaşandığını aktardı.

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Bitlis'in Arin Gölü'nde 2005 yılından bu yana yaşanan çekilme, uydu görüntülerine bu şekilde;

Bitlis'in Arin Gölü'nde 2005 yılından bu yana yaşanan çekilme, uydu görüntülerine bu şekilde;

Sivas'ın Kellah Gölü'nün son hali ise bu şekilde yansımıştı.

Sivas'ın Kellah Gölü'nün son hali ise bu şekilde yansımıştı.

Kellah Gölü yıllar içerisinde tamamen kurudu, bozkırın ortasında yalnızca bembeyaz bir tuz birikintisi kaldı.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde de kıyı çekilmeleri yaşanıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde de kıyı çekilmeleri yaşanıyor.

Yapılan ölçümlere göre, Van Gölü'nün su seviyesi son yıllarda önemli ölçüde düştü. Bölgedeki yağış miktarları azaldı, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla buharlaşma oranı da arttı.

Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü'nün son hali ise resmen içler acısı;

"Hakikaten göl, diye bir şey kalmadı memlekette. Hepsi aşırı su kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor."

"Hakikaten göl, diye bir şey kalmadı memlekette. Hepsi aşırı su kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor."

Dr. Kesici, özellikle son yıllarda kuraklığın ve kirliliğin arttığına dikkat çekerek Türkiye'de 'iyi denilebilecek bir tane bile' göl olmadığını belirtti.

“Kentlerin iklimine göre bitki dokusu ve tarımsal üretimler günün bilimsel koşullarına göre düzenlenmeli. Türkiye’de şu an iyi denilebilecek, parmakla gösterebileceğimiz bir tane dahi gölümüz yok.”

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