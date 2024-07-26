Türkiye'nin Maldivler'i Ölüyor: Salda Gölü Gün Geçtikçe Kararıyor!

'Mars gezegenindeki yaşanabilirlik olasılığı ve araştırmalar için çok değerli.' olarak nitelendirilen Salda Gölü'nün ne yazık ki çevresinde bozulmalar yaşanıyor.

Dr. Kesici bu durumu 'Yol yapımı, kıyı işgalleri, alışveriş, artan araç trafiği, egzoz gazı, piknik ve çevresindeki köylerdeki hareketlilik, altyapı yetersizlikleri, gölün bakir alanlarına, suyuna ulaşmaya imkan tanıyan yol vb. yapılanmalar artmakta ve kontrol altına alınamamaktadır. Salda Gölü'nün neredeyse her noktasına insanlar kolaylıkla ulaşabilmekte, olumsuz (karartma- kirletme) izlerini bırakmaktadır.' sözleriyle açıklıyor.