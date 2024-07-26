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Türkiye'nin Maldivler'i Ölüyor: Salda Gölü Gün Geçtikçe Kararıyor!

Türkiye'nin Maldivler'i Ölüyor: Salda Gölü Gün Geçtikçe Kararıyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.07.2024 - 18:37

Burdur ilimizde bulunan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivler'i olarak biliniyor. 184 metre derinliğindeki göle, ayakkabıyla bile girilmemesi konusunda uyarılar yapılıyor ancak Salda Gölü, gün geçtikçe kararıyor. NTV'nin aktardığına göre, Salda Gölü'nde su çekilmeleri yaşanıyor.

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Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü, kumsalındaki magnezyumun yoğun olması sebebiyle bembeyaz bir renge sahip.

Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü, kumsalındaki magnezyumun yoğun olması sebebiyle bembeyaz bir renge sahip.

Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Salda Gölü, NASA'nın da dikkat çektiği nadir yerler arasında bulunuyor.

NASA, Salda Gölü'ne ayakkabıyla bile girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor ancak gerçekler, can yakıcı.

NASA, Salda Gölü'ne ayakkabıyla bile girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor ancak gerçekler, can yakıcı.

NTV'nin aktardığına göre bembeyaz bir kumsalı berrak bir suyu olan Salda Gölü'nde sular çekiliyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'nde yaptığı incelemelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Salda Gölü'ndeki insan baskısı, beyaz kayalıkların oluşumunda azalmaya, kirliliğe, suların çekilmesine sebep oluyor.

Salda Gölü'ndeki insan baskısı, beyaz kayalıkların oluşumunda azalmaya, kirliliğe, suların çekilmesine sebep oluyor.

'Mars gezegenindeki yaşanabilirlik olasılığı ve araştırmalar için çok değerli.'  olarak nitelendirilen Salda Gölü'nün ne yazık ki çevresinde bozulmalar yaşanıyor. 

Dr. Kesici bu durumu 'Yol yapımı, kıyı işgalleri, alışveriş, artan araç trafiği, egzoz gazı, piknik ve çevresindeki köylerdeki hareketlilik, altyapı yetersizlikleri, gölün bakir alanlarına, suyuna ulaşmaya imkan tanıyan yol vb. yapılanmalar artmakta ve kontrol altına alınamamaktadır. Salda Gölü'nün neredeyse her noktasına insanlar kolaylıkla ulaşabilmekte, olumsuz (karartma- kirletme) izlerini bırakmaktadır.' sözleriyle açıklıyor.

"Bugün Salda Gölü'ne basılan insan ayaklarının, ellerinin, atıklarının, salyalarının, terlerinin, döküntülerinin, atlı polislerin atlarının temas ettiği kıyı kesimleri kararmış durumda..."

"Bugün Salda Gölü'ne basılan insan ayaklarının, ellerinin, atıklarının, salyalarının, terlerinin, döküntülerinin, atlı polislerin atlarının temas ettiği kıyı kesimleri kararmış durumda..."

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