Türkiye'nin Maldivler'i Ölüyor: Salda Gölü Gün Geçtikçe Kararıyor!
Türkiye'nin Maldivler'i Ölüyor: Salda Gölü Gün Geçtikçe Kararıyor!
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Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü, kumsalındaki magnezyumun yoğun olması sebebiyle bembeyaz bir renge sahip.
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NASA, Salda Gölü'ne ayakkabıyla bile girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor ancak gerçekler, can yakıcı.
Salda Gölü'ndeki insan baskısı, beyaz kayalıkların oluşumunda azalmaya, kirliliğe, suların çekilmesine sebep oluyor.
"Bugün Salda Gölü'ne basılan insan ayaklarının, ellerinin, atıklarının, salyalarının, terlerinin, döküntülerinin, atlı polislerin atlarının temas ettiği kıyı kesimleri kararmış durumda..."
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