Bu Nasıl İnsanlık? Almanya’dan Tatile Gelen Gurbetçiler Köpekleri Vurdu İddiası

Türkiye’de Meclis’te görüşülen hayvan hakları yasası tartışılmaya devam ederken, Bartın’da çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. İddiaya göre Almanya’dan Bartın’a tatile gelen gurbetçiler, kendilerine saldırdığını iddia ettikleri köpeklere tüfekle ateş etti.