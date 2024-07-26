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Bu Nasıl İnsanlık? Almanya’dan Tatile Gelen Gurbetçiler Köpekleri Vurdu İddiası

Bu Nasıl İnsanlık? Almanya’dan Tatile Gelen Gurbetçiler Köpekleri Vurdu İddiası

Bartın
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.07.2024 - 11:48

Türkiye’de Meclis’te görüşülen hayvan hakları yasası tartışılmaya devam ederken, Bartın’da çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. İddiaya göre Almanya’dan Bartın’a tatile gelen gurbetçiler, kendilerine saldırdığını iddia ettikleri köpeklere tüfekle ateş etti.

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Hükümetin hazırlığı sokak hayvanları yasa tasarısı Meclis’te komisyondan geçerken, sokak köpekleriyle ilgili yaşananlar da kan dondurmaya devam ediyor.

Hükümetin hazırlığı sokak hayvanları yasa tasarısı Meclis’te komisyondan geçerken, sokak köpekleriyle ilgili yaşananlar da kan dondurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir belediyenin henüz yasa Resmi Gazete’de yayımlanmadan sokak köpeklerini toplamaya başladığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir belediyenin henüz yasa Resmi Gazete’de yayımlanmadan sokak köpeklerini toplamaya başladığı iddia edilmişti.

“Bartın Duysun” isimli Instagram hesabının paylaştığı görüntüler ise kan dondurdu.

“Bartın Duysun” isimli Instagram hesabının paylaştığı görüntüler ise kan dondurdu.

İddiaya göre Almanya’dan memleketleri Bartın’a tatile gelen gurbetçiler, kendilerine saldırdığı iddiasıyla köpekleri silahla öldürmek istedi.

İddiaya göre Almanya’dan memleketleri Bartın’a tatile gelen gurbetçiler, kendilerine saldırdığı iddiasıyla köpekleri silahla öldürmek istedi.

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Sokak hayvanlarına yapılan vahşet Twitter'da da tepki çekti 👇

Sokak hayvanlarına yapılan vahşet Twitter'da da tepki çekti 👇
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