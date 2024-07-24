Hayvan Yasası Konusunda Devlet Kalbine İnanıyorum

Yasa tartışılıyor, dünyadaki uygulama örnekleri birer argüman haline getirilip savunulara destek yapılıyor. Önerilerin kimi iyi, kimi katı, kimi ürkütücü.
Doğrusu ben, uygarlık yarışında bayrağı bizim taşımamızdan yanayım. Bu konuda da ülkeme güveniyorum. Biz Türklerin ne kadar ilginç insanlar olduğumuzu bilmeyen yok. Beraberinde bizim sokaklarımız, delileri ve velileriyle mahallelerimiz, ikonik sokak hayvanlarımız bence bizi biz yapan şeyler arasına konulmalı. Devlet hem hayvanları hem insanları korumanın yollarına bakmalı. Sadece insanları düşünmek çok kolay ama asıl uygarlık hem insanları hem hayvanları hem de doğayı eşit hassasiyet ve duyarlılıkla korumayı gerektirir.
Hayalimdeki ülkede neler oluyor?
1. Sokak hayvanları için doğa içinde modern ve hijyenik barınaklar kuruluyor.
2. Barınaklarda hayvanların hem temel ihtiyaçları karşılanıyor hem bakımları sağlanıyor hem de bu hayvanlar, sosyal olarak destekleniyor.
3. Şehir genelinde hayvanlar için su ve mama istasyonları yapılıyor.
4. Sokak hayvanlarının sağlık hizmetleri de devlet korumasına alınıyor ve özel/devlet veteriner klinikleri onlara, 7/24 düşük ücretli/ücretsiz sağlık desteği veriyor.
5. Devlet, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için teşvik kampanyaları düzenliyor.
6. Sokak hayvanı sahiplenenlere vergi indirimleri ve veteriner hizmetlerinde indirim sağlanıyor.
7. Toplum, sokak hayvanlarıyla ilgili bilinçlendiriliyor.
8. Okullar başta olmak üzere, hayvan sevgisi tıpkı insan sevgisi gibi toplumun benimsemesi istenen değerler arasına giriyor.
9. Hayvanlara yönelik suçlara ağır ve caydırıcı cezalar veriliyor.
10. Hayvan severlerden resmi/sivil gönüllü ekipler oluşturuluyor ve yapılan düzenlemelerde sokak hayvanları için de vasi tayin edilebiliyor.
11. Barınaklarda aktif çalışmaya gönüllü insanlara yol, yemek vb. yardımlarda bulunuluyor, devlet bu alanda çalışmaya teşvik ediyor.
12. Yerel yönetimler tarafından, sokak hayvanlarının sağlık durumları düzenli olarak takip ediliyor.
13. Yerel yönetimler, toplum ve sivil toplum kuruluşları arasında etkin bir iş birliği gerçekleşiyor.
14. Sokak hayvanlarına yönelik yasalar sadece hakları değil refahı da gözetiyor.
Ben kendi sıradan, fani aklımla bunları hayal edebildim. Eminim bizleri temsil edenler bunlardan çok daha iyisini hayal edebilirler.