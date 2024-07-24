Hayvan Yasası Konusunda Devlet Kalbine İnanıyorum

Kolundaki bandı biraz şımarıkça çıkarırken (o yengeç yürüyüşü bilirsiniz siz de) arkadaşına şöyle dedi, “Yürü yürü baba, gidelim bir şişe viskimizi alalım.” Belli ki her şeye kaldığı yerden devam edecekti.

Taksiye bindik. Eşim bu genç adama takılmıştı, zaten o ve arkadaşlarının hastanedeki hal ve tavırlarından da hiç hoşlanmamıştı doğrusu, “Çok sinirliyim. Şımarığa bak, devlet onun için bu hastaneye para ödeyecek ama o yine gidip bildiğini okuyacak. Böyle sorumsuz insanlar devletin sırtında bir yük. Aslında bunlara bakmayacaksın” deyiverdi. Kendisi çok iyi bir vatanseverdir. Ben de taksinin arka koltuğunda oturan bir başka vatanseverdim ve şöyle dedim, “Olur mu öyle şey bir tanem. Devlete ne deriz biz, ‘Devlet Baba’, babalar evlat ayırt eder mi?” Bunu derken tüylerim diken diken olmuş, kalbim açılmıştı. “Elbette bakacak, sağlık hizmetleri veriyorum ama hapçılar ve ayyaşlar faydalanamaz denilebilir mi? Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin.”

Ülkesini seven iki insanın fikir ayrılığına bakın.

Ülkemi seviyorum ve ona inanıyorum

Aylardır üzerinde konuşulan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi 12 Temmuz’da meclis komisyonuna verilmişti. Komisyon küçük düzeltilerle maddeleri belirledi. Gelinen noktada bir grup insan bu yasaya karşı çıkarken bir grup insan da yasanın yürürlüğe konulmasını istiyor. Öte yandan görünen o ki, bu yasanın yürürlüğe konulmasına sıcak bakan insanlar da “başka bir çare yoksa son çare olarak, gerekirse” gibi şerhler düşerek yasayı savunuyor. Konda’nın yayınladığı Temmuz Barometre Raporu, 'Toplumun Sokak Hayvanları Düzenlemesine Bakışı' bölümü bize şunları gösteriyor. Kurumun X hesabından yayınladığı sonucu burada aynen paylaşıyorum:

- Toplumun yüzde 63’ü sokak hayvanlarının uyutulması gibi sert yöntemlerin uygulanmasına karşı çıkıyor.

- Yüzde 22’si sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını düşünüyor.

- Yüzde 15 ise hayvanlara zarar vermeden sorunun çözülemeyeceğini, gerekli hallerde uyutulabileceklerini söylüyor.

(Barometre 155, 15 yaş üstü nüfus Tüm Türkiye, 2579 Kişi, 6-7 Temmuz 2024)

*Merak edenler için ilgili link: x.com