Komşuda Panik: Yunanistan'a Giden Turistlere Covid Varyantı 'FLiRT' Uyarısı

Bu yaz Türk turistlerin de vize uygulaması sayesinde büyük rağbet gösterdiği Yunanistan'da bugünlerde Covid paniği yaşanıyor. 20 günde Covid varyantı 'FLiRT' ile bağlantılı vakalarda artış görülmesinden sonra yaz tatili için Yunanistan'a gideceklere uyarı yapıldı.

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