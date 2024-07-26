Komşuda Panik: Yunanistan'a Giden Turistlere Covid Varyantı 'FLiRT' Uyarısı
Komşuda Panik: Yunanistan'a Giden Turistlere Covid Varyantı 'FLiRT' Uyarısı
Bu yaz Türk turistlerin de vize uygulaması sayesinde büyük rağbet gösterdiği Yunanistan'da bugünlerde Covid paniği yaşanıyor. 20 günde Covid varyantı 'FLiRT' ile bağlantılı vakalarda artış görülmesinden sonra yaz tatili için Yunanistan'a gideceklere uyarı yapıldı.
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İngiltere merkezli Independent gazetesinde yer alan haberde, Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nün son raporuna yer verildi.
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Son dönemde Covid varyantı FLiRT ile bağlantılı vakalar nedeniyle hastaneye yatışlarda artış görüldüğüne dikkat çekilen raporda, 8-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında 669 Covid hastasının hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Raporda, önceki haftalık ortalama yeni yatış sayısına göre yüzde 44'lük bir artış kaydedildiğine dikkat çekildi.
Yunanistan'la tıpkı Türkiye gibi sınırı olan Bulgaristan'dan bu yaz 'Komşu'yu ziyaret eden tüm vatandaşlarına bir uyarı yayınlandı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bulgar vatandaşlarının önleyici ve hijyenik önlemlere sıkı bir şekilde uyulması önerilmektedir" ifadeleri yer aldı.
'Yaz Covid'i' olarak adlandırılan FLiRT varyantının en yaygın semptomları arasında ateş, titreme ve boğaz ağrısı yer alıyor.
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