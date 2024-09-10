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Çankırı'da Fil Kemikleri: 9 Milyon Yıllık Fosiller Bulundu

Çankırı'da Fil Kemikleri: 9 Milyon Yıllık Fosiller Bulundu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.09.2024 - 14:05

Çankırı'da 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde 27 yıldır süren kazı çalışmaları, bugüne kadar tarihe pek çok kez ışık tuttu. Yalnızca bir yılda 104 fosilin bulunduğu çalışmalarda, son olarak 9 milyon yıllık fil fosilleri bulundu.

Kaynak: Muhammed Kaygın / AA

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Çankırı - Yapraklı Karayolu üzerinde 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazı çalışmaları tam 27 yıldır sürüyor.

Çankırı - Yapraklı Karayolu üzerinde 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazı çalışmaları tam 27 yıldır sürüyor.

Bugüne kadar Çankırı'da bulunan bu kazı alanında, fil, gergedan, zürafa ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 43 farklı türe ait binlerce fosil bulundu.

Çankırı'daki bu çalışmalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yürütülüyor.

Çankırı'daki bu çalışmalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yürütülüyor.

43 farklı türe ait toplam 4 bin 320 bütüne yakın fosil bulunduğu kaydedilirken sayısız fosil bulunduğu da aktarılıyor.

Muhammed Kaygın'ın aktardığı habere göre, Temmuz ayında başlayan kazı çalışmalarında fillerin atalarına ait yaklaşık 9 milyon yıllık kemikler bulundu.

Muhammed Kaygın'ın aktardığı habere göre, Temmuz ayında başlayan kazı çalışmalarında fillerin atalarına ait yaklaşık 9 milyon yıllık kemikler bulundu.
www.aa.com.tr

Prof. Dr. Sevim Erol, Çorakyerler'in bir omurgalı fosil yatağı olduğunu belirterek küçük ve büyük omurgalılara ait birçok iskelet bölümlerinin bu topraklarda bulunduğunun altını çizdi.

"Bu sene çok sayıda fil iskeletleri bulduk. Çorakyerler'de fillerin atalarına ait iki farklı tür var"

"Bu sene çok sayıda fil iskeletleri bulduk. Çorakyerler'de fillerin atalarına ait iki farklı tür var"

'Bu alanın tarihi önce 8 milyon olarak yayınlanmıştı' diyen Erol,  'Her geçen gün çıkan yeni türlerin bazı pirimitif (az gelişmiş) özelliklerine bakarakyani son yıllarda çıkardığımız fosillerin özelliklerine bakarak 9 milyona kadar giden örneklerimizin olduğunu anlamış bulunuyoruz. Çorakyerler'de daha önceki yıllarda uzmanlarımız tarafından mikro ve makro omurgalıların karşılaştırmalı analizleriyle tarihlendirmesi yapıldı.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gelecek yıl İspanya'dan bir Türk tarihlendirme uzmanı, bölgede uranyum-potasyum tarihlendirmesi yapacak. Bu çalışmayla da Çorakyerler'in daha detaylı tarihlendirmesinin yapılmış olacak.

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