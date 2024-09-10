Çankırı'da Fil Kemikleri: 9 Milyon Yıllık Fosiller Bulundu

'Bu alanın tarihi önce 8 milyon olarak yayınlanmıştı' diyen Erol, 'Her geçen gün çıkan yeni türlerin bazı pirimitif (az gelişmiş) özelliklerine bakarakyani son yıllarda çıkardığımız fosillerin özelliklerine bakarak 9 milyona kadar giden örneklerimizin olduğunu anlamış bulunuyoruz. Çorakyerler'de daha önceki yıllarda uzmanlarımız tarafından mikro ve makro omurgalıların karşılaştırmalı analizleriyle tarihlendirmesi yapıldı.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gelecek yıl İspanya'dan bir Türk tarihlendirme uzmanı, bölgede uranyum-potasyum tarihlendirmesi yapacak. Bu çalışmayla da Çorakyerler'in daha detaylı tarihlendirmesinin yapılmış olacak.