Çankırı'da Fil Kemikleri: 9 Milyon Yıllık Fosiller Bulundu
Çankırı'da Fil Kemikleri: 9 Milyon Yıllık Fosiller Bulundu
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Çankırı - Yapraklı Karayolu üzerinde 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazı çalışmaları tam 27 yıldır sürüyor.
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Çankırı'daki bu çalışmalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yürütülüyor.
Muhammed Kaygın'ın aktardığı habere göre, Temmuz ayında başlayan kazı çalışmalarında fillerin atalarına ait yaklaşık 9 milyon yıllık kemikler bulundu.
"Bu sene çok sayıda fil iskeletleri bulduk. Çorakyerler'de fillerin atalarına ait iki farklı tür var"
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