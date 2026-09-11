Sezar'ın 'Geldim, Gördüm, Yendim' Sözünü Söylediği Meşhur Türk Kalesi
Dünya tarihinin en çok tekrarlanan üç kelimesi Latince söylendi ama söylendiği yer Roma değil, Tokat.
Jül Sezar'ın 'Veni, vidi, vici' yani 'Geldim, gördüm, yendim' sözü, MÖ 47'de Tokat'ın Zile ilçesinde kazandığı zaferin hemen ardından Roma'ya gönderdiği haberde geçiyor. Bugün o zaferin kazanıldığı tepede, geçmişi yaklaşık 7 bin yıl öncesine uzanan Zile Kalesi duruyor. Asur'dan Hitit'e, Pers'ten Pontus'a kadar pek çok medeniyetin izi aynı höyükte üst üste birikmiş durumda. Kale bununla da kalmıyor; Anadolu'da zemini doldurularak inşa edilmiş ilk kale olma özelliğini de taşıyor. Zile Belediyesi ise 2012'de dünyaca ünlü o sözün marka tescilini alarak onu resmen ilçeye mal etti.
Gelin, kalenin detaylarına yakından bakalım.
Sezar Zaferini Pontus Kralı II. Pharnakes'e Karşı Kazandı: O Sözün İşlendiği Taş Kalede Sergileniyor
Anadolu'nun Zemini Doldurularak Yapılmış İlk Kalesi: Yüksekliği Yaklaşık 80 Metre
Ziyaretçiler 'Sezar Yolu' Caddesinden Çıkıyor, Tepeden Zile Kuşbakışı Görünüyor
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