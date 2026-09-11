Sezar'ın 'Geldim, Gördüm, Yendim' Sözünü Söylediği Meşhur Türk Kalesi

Olayın kahramanı, Roma'nın hem askeri hem siyasi en tanınmış figürü Jül Sezar. MÖ 47'de Pontus Kralı II. Pharnakes'e karşı Zela Savaşı'nı kazanan Sezar, zaferi Roma'ya üç kelimeyle bildirdi. Tarih kitaplarına 'en kısa mektup' olarak geçen bu haber, aradan iki bin yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ dilimizde.

Zile Belediyesi Müze Sorumlusu Kurtuluş Uygun'un anlatımına göre Sezar, aynı zamanda bu noktada Roma devletinin doğu sınırını da belirledi. Kalede, üzerine bu ünlü sözün işlendiği bir taş bugün ziyaretçilere sergileniyor.

Kalenin bulunduğu höyüğün hikâyesi Sezar'dan çok daha eskiye gidiyor. Tarihî kaynaklar Zile'nin kuruluşunu Asur Kraliçesi Semiramis'e kadar götürüyor; sonraki yüzyıllarda Hitit, Frig, Pers, Pontus, Roma ve Bizans aynı tepeyi kullandı. Kalenin kuzeydoğusunda, doğrudan kayalıklara oyulmuş Roma dönemine ait bir tiyatro bulunuyor. Yapının Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığı biliniyor. Halk arasında 'Sezar'ın Kalesi' adıyla da anılıyor.